Basket mercato: rivoluzione in casa Indipendente Appiano che apre una nuova era

La società lariana ha deciso di voltare pagina in vista della stagione 2025/26.

Se non è una rivoluzione poco ci manca quella che ha attivato l'Indipendente Appiano Gentile, storica società del movimento cestistico lariano.

Novità in caso Indipendente Appiano

Già, perché, dopo aver incassato la retrocessione dall'ultimo campionato di Divisione Regionale 1, il club appianese è ora grande protagonista sul mercato estivo dove ha cambiato davvero tanto per aprire una nuova era. Questa "rivoluzione" è partita dal manico e dalla guida in panchina: al timone della prima squadra che giocherà il prossimo campionato di Divisione Regionale 2 ci sarà l'esperto coach Paolo Zandalini che nella stagione scorsa aveva ben diretto la Kaire Sport Lurate Caccivio guidandola alla salvezza in DR2.

Proprio con coach Zandalini la società appianese sta costruendo la nuova squadra: "Diciamo che siamo a buon punto - ci ha detto il tecnico - abbiamo ancora un paio di discorsi aperti per poi chiudere il roster 2025/26 che si annuncia giovane e completa. Per ora abbiamo confermato Matteo Molteni e Leonardo Magatti, inoltre Samuele Pagani rientra dalla recente esperienza a Turate. Sul fronte arrivi invece ci siamo già assicurati ben 4 giocatori provenienti dal Rovello Porro quali Paolo Ronchetti, Davide Rampoldi, Alessandro Pozzi e il centro Simone Cattaneo. Da Figino, invece, abbiamo definito con Alessandro Castelli, Gualazzi e Shima mentre da Villa Guardia arriva anche Igor Moscatelli. Ripeto abbiamo ancora un paio di spot da definire e poi la squadra sarà completa". Da completare anche lo staff tecnico dove la società è alla ricerca di un assistente che affianchi coach Zandalini.