Basket Prima Divisione: che colpacci esterni per Socco Fino e Gladiatori Albavilla

Ieri sera si sono giocate altre due gare molto interessanti per il 3° turno di ritorno nel girone F del campionato di Prima Divisione maschile che ha visto giocarsi ben quattro anticipi. Doppio colpo esterno per il Socco Fino e per i Gladiatori Albavilla che hanno sbancato rispettivamente i campi dell'Antoniana e dell'Alebbio. Stasera il cartellone continua con il big match Cucciago Bulls-Comense mentre domenica si completerà con i due posticipi a Senna e Mariano.

Il programma del 16° turno, 3° di ritorno girone F

Martedì 21 Cabiate-Mariano Bianco 64-74, Leopandrillo-Menaggio 64-49; giovedì 23 Antoniana-Socco 46-73, Alebbio-Albavilla 48-56; venerdì 24 ore 20.30 Cucciago-Comense; domenica 26 ore 21 Senna-Guanzate, ore 21.30 Mariano Rosso-Ponte Lambro.

Classifica aggiornata del girone F

Comense 28; Mariano Bianco 26; Guanzate, Albavilla 22; Cabiate 20; Cucciago, Socco 18; Alebbio 14; Antoniana 12; Leopandrillo, Mariano Rosso 10; Ponte Lambro 6: Senna 4 Menaggio 2.

Questo il cartellone del 17° turno, 4° di ritorno girone F

Mercoledì 1 marzo Socco-Senna, Albavilla-Mariano Rosso, P. Lambro-Cabiate; giovedì 2 Antoniana-Menaggio; domenica 5 Comense-Alebbio, Guanzate-Cucciago, Mariano Bianco-Leopandrillo.