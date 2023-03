Basket Prima Divisione, Guanzate stoppa l'Alebbio e sale al terzo posto solitario

Basket Prima Divisione: si sono giocate altre due gare del 5° turno di ritorno girone F.

Basket Prima Divisione: vittoria corsara anche della Comense che sbanca Albavilla e allunga in vetta

Si sono giocati altri due incontri davvero importanti per il 5° turno di ritorno nel girone F del campionato d basket Prima Divisone. Ieri il Guanzate ha sbancato il campo dell'Alebbio Como salendo così al terzo posto solitario. Colpo esterno pesante anche per la capolista Comesne che ha espugnato il campo dei Gladiatori Albavilla e allunga in vetta. Domenica il cartellone si chiuderà con gli ultimi tre posticipi.

Questo il cartellone del 5° turno di ritorno del girone F

Martedì 7 ore 20.30 Cucciago-Socco 66-65, ore 21.15 Leopandrillo-Ponte Lambro 62-42; venerdì 10 Alebbio-Guanzate 57-62, Albavilla-Comense 60-67; domenica 12 ore 21 Senna-Menaggio; ore 21.15 Mariano Rosso-Cabiate, ore 21.30 Antoniana-Mariano Bianco

La classifica aggiornata del girone F

Comense 34; S. Ambrogio Mariano Bianco 28; OSG Guanzate 26; Albavilla, Cucciago Bulls 24; Cabiate 22; Socco 18; Alebbio, Antoniana Como, Leopandrillo Cantù 14: Mariano Rosso 10; Ponte Lambro 8: Senna 4 Menaggio 2.