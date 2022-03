Basket Prima Divisione nell'ultimo recupero Senna trova la prima vittoria a Ponte Lambro

Pallacanestro minors risultati

Basket Prima Divisione si è completata la prima fase del girone P regionale.

Basket Prima Divisione il fanalino di coda lunedì aveva perso con Cavallasca ma poi si è riscattato ieri contro l'Olimpia

E' calato il sipario ieri sera sula prima fase del girone P del campionato di basket Prima Divisione maschile. Si sono infatti giocati ad inizio settimana gli ultimi due recuperi che hanno definito la classifica finale del girone. Lunedì 21 il GS Cavallasca ha vinto in casa contro il Senna per 68-64 salendo così a quota 8 punti. Solo 24 ore dopo il Senna è tornato in campo ospite del Ponte Lambro dove ha centrato la sua prima vittoria stagionale per 50-63. Il girone è stato vinto dall'SB83 Cermenate che proprio all'ultima giornata ha perso la sua imbattibilità sul campo dei Cucciago Bulls giunti secondi. Ora si aspetta di conoscere come sarà la seconda fase stagionale.

Così gli ultimi due recuperi

Lunedì 21/3 per il 1° turno di ritorno Cavallasca-Senna 68-64;

Martedì 22/3 per i 7° turno d'andata Ponte Lambro-Senna 50-63.

Classifica finale del girone P

SB’83 Cermenate 26; Cucciago Bulls 24; Virtus Albese 18; Socco 16; Menaggio 12; Cavallasca 8; Olimpia Ponte Lambro 6; Senna 2.