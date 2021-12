Basket Prima Divisione sotto l'albero ben tre gare rinviate, in campo solo a Cucciago

Pallacanestro minors in campo

Basket Prima Divisione si è giocata solo una partita dell'ultimo turno d'andata del girone P.

Basket Prima Divisione si è giocata solo una partita dell'ultimo turno d'andata del girone P.

Basket Prima Divisione i Bulls locali hanno battuto il Socco Fino per 63-52 e salgono momentaneamente in vetta

Era in programma per ieri sera l'ultimo turno d'andata del girone P del campionato di basket Prima Divisione maschile. Ed invece delle quattro partite in cartellone si è giocato solo a Cucciago dove i Bulls locali hanno superato il SCS Socco Fino per 62-52. Con questo risultato i tori di Cucciago salgono in vetta dove agganciano momentaneamente la capolista SB'83 Cermenate che invece ha dovuto rinviare il previsto impegno esterno a Menaggio. Rinviato precauzionalmente visti i tempi come anche le altre due gare Olimpia Ponte Lambro-Senna e GS Cavallasca Virtus Albese per problemi alla palestra del Cavallasca. Il campionato di Prima Divisione tornerà in campo nel 2022 con il primo turno di ritorno in programma dal 10 gennaio.

Il programma del 7° turno ultimo d’andata girone P

Giovedì 16 dicembre ore 20.20 Cucciago Bulls-Socco 63-52; rinoviate invece Olimpia Ponte Lambro-Senna, GS Cavallasca-Virtus Albese e Menaggio-SB'83 Cermenate.

Classifica aggiornata del girone P

Scuola Basket '83 Cermenate, Cucciago Bulls 12; SCS Socco Fino Mornasco, Menaggio, Albese 6; Olimpia Ponte Lambro, Cavallasca 4; Senna 0.

Il programma del 1° turno di ritprno girone P

Il 10 gennaio 2022 SCS Socco-Menaggio, 11/1 SB'83 Cermenate-Ponte Lambro, il 13/1 Cavallasca-Senna, il 14/1 Cucciago Bulls-Virtus Albese.