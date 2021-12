Basket Promozione oggi non si gioca Villa Guardia-Senna per un caso di positività al Covid

pallacanestro minors news

Ancora l'ombra del covid si abbatte e condiziona il campionato provinciale di Basket promozione maschile. La prevista partita in programma questa sera e valida per il recupero del 2° turno d 'andata del gieone Como 2 tra Villa Guardia e Senna è stata nuovamente rinviata. Questa volta però come ha comunicato la società ospitante del GS Villa Guardia: "La gara è stata rinviata a causa di un caso di positività al COVID riscontrato nella nostra squadra". Purtroppo un nuovo rinvio nel movimento nostrano di basket che va ad aggiugersi agli altri e non sono pochi che si sono ripetuti in quest'ultima settiman agonistica del 2021 e che hanno condizionato vari campionati sia maschili che femminili. Il campionato di Promozione tornerà in campo nel 2022 dal 13 gennaio con il 3 ° turno di ritorno.

Il Recupero del 2° truno d'andata girone Como2

Givedì 23 dicembre ore 21.30 Villa Guardia-Senna rinviato

La classifica aggiornata del girone Como2

Cucciago Bulls 14; GS Villa Guardia 13; I Gladiatori Albavilla 12; Kaire Sport Lurate 10; Inverigo 8; Alebbio, Antoniana 6; Senna 0.

Il cartellone del 3° turno di ritorno del girone Como2

Giovedì 13 gennaio Antoniana-Senna, Cucciago-Alebbio, Lurate-Villa Guradia; venerdì 14 Albavlla-Inverigo.