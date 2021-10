Basket Promozione: Sant'Ambrogio Mariano cade anche al debutto casalingo

Pallacanestro minors in campo

Basket Promozione: altri risultati dal 2° turno d'andata del girone Como1.

Nel girone Como 1 del campionato di Basket Promozione lombardo brutte notizie per il Sant'Ambrogio Mariano Comense. La squadra brianzola infatti ieri sera è tornata in campo per il 2° turno d'andata ma non ha festeggiato bene il suo esordio stagionale casalingo perdendo 40-60 la sfida contro il Cesano Seveso che invece mantiene primato e imbattibilità. Il team biancorosso di coach Riccardo Galasso incassa così il suo secondo stop consecutivo e non è riuscito a bissare il successo ottenuto nell'anticipo di giovedì dai cugini del Sidergorla Playground. Già martedì 2 novembre il girone Como1 aprirà il 3° turno con l'anticipo Giussano-Veranese. Trasferte per le due squadre brianzole: Sidergorla ospite del Cesano Seveso il 4 e il 5 invece Mariano sarà ospite della Besanese.

Il cartellone completo del 2° turno d'andata del girone Como1

Giovedì 28 ottobre Sovico-Giussano 68-51, ore 21.30 Veranese-Playground Team 40-53; venerdì 29 ore 21.30 S. Ambrogio Mariano Comense-Cesano Seveso 40-60, Besanese-Binzago.

Classifica del girone Como1

Sovico, Cesano Seveso 4; Sidergorla Playground Team, Besanese, Sovico, Pob Binzago 2; Mariano, 5 Fuori Giussano, Veranese 0.

Il cartellone completo del 3° turno d'andata del girone Como1

Martedì 2 novembre Giussano-Veranese; giovedì 4 novembre Cesano Seveso-Sidergorla Playground (ore 21.30); venerdì 5 Besanese-S. Ambrogio Mariano (ore 21.30); domenica 7 Binzago-Sovico.