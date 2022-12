Basket Promozione: stasera si accendono i riflettori sullo scontro al vertice Inverigo-Villa Guardia

Basket Promozione: si chiude oggi il 10° turno d'andata del girone G lombardo.

Il gran giorno è arrivato nel girone G del campionato di Basket Promozione maschile. Questa sera ad Inverigo si accendono i riflettori sul big match del 10° turno d'andata tra le due capoliste ancora imbattute i locali del Gigante e gli sfidanti del GS Villa Guardia: in palio il primato solitario.

Così presenta il match Davide Pina coach di Inverigo:

"Big match e solo una delle due rimarrà a punteggio pieno. E' una partita difficile contro una bella squadra da anni ai vertici. Una squadra che fa del collettivo la sua forza, completa e con tanti giocatori pericolosi. Noi giochiamo in casa e pur essendo un po' acciaccati vogliamo fare bene per arrivare a Natale soli in vetta".

Così fotografa il match il coach avversario Mattia Di Lorenzo:

"E' la partita tra le due squadre più forti del torneo per ora. Loro hanno una struttura importante a livello fisico e difensiva e hanno più esperienza di noi. Sono solidi ed esperti mentre noi siamo una squadra che cerca di correre e tener il ritmo alto. Due filosofie di gioco un po' diverse. Inoltre loro giocano in casa e quindi mi aspetto una gara difficile, per noi è un test importante in cui dovremo salire di livello fisico e tattico".