Basket Promozione, successi per Figino, Villa Guardia e Tirano che raggiungono Inverigo in vetta 

Basket Promozione: si sono giocate ieri sera altre 4 gare del 4° turno del girone G.

Il girone G del campionato di basket Promozione maschile ieri sera ha giocato altre quattro gare del 4° turno d'andata. In vetta pronostici rispettati con i successi preziosi per il Villa Guardia che in casa ha travolto la matricola SB'83, per Figino che ha regolato Lomazzo e per il Tirano che ha sbancato il campo dell'Alebbio Como. Da segnalare anche il colpo esterno del Tavernerio a Senna. All'appello del turno manca solo il posticipo di lunedì 31 che vedrà a Vighizzolo il Playground Team ricevere la matricola Virtus Cermenate.

Questo il programma del 4° turno del girone G

Giovedì 27 Kaire Sport-Sondrio 61-48, CDG Erba-Inverigo 58-59, Antoniana-Mariano 63-68; venerdì 28 Villa Guardia-SB’83 Cermenate 82-58, Figino-Lomazzo 73-50, Alebbio-Tirano 63-70, Senna-Tavernerio 46-58; lunedì 31 Playground-Virtus Cermenate.

La classifica aggiornata del girone G

Gigante Inverigo, Figino, Tirano, Villa Guardia 8; S. Ambrogio Mariano 6; CDG Erba, Tavernerio, Kaire Lurate 4; Antoniana, Alebbio, Lomazzo, Sondrio, SB'83 Cermenate, Playground Team 2; Virtus Cermenate, Senna 0.

Questo il cartellone del 5° turno d’andata

Giovedì 3 ore 21.15 Tavernerio-CDG Erba, 21.30 Luarte Caccivio-Villa Guardia, Sondrio-Antoniana, SB’83 Cermenate-Playground; venerdì 4 ore 21.30 Alebbio-Virtus Cermenate, Mariano-Lomazzo, Senna-Figino; sabato 5 ore 21 Tirano-Inverigo.