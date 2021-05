Basket serie D domani c’è il derby d’alta quota Rovello Porro-Appiano Gentile

Basket serie D verso il 4° turno d’andata del girone C lombardo.

Basket serie D Marco Rota coach dell’Indipendente: “Sarà una vera battaglia”

Vigilia molto interessante nel campionato lombardo di basket serie D soprattutto nel girone C dove venerdì 14 maggio va in scena un derby d’alta quota. Già perchè alle ore 21.30 a Rovello Porro si sfideranno le due capoliste del girone C: i locali dell’Atena diretti da coach Matteo Bonassi e l’Indipendente Appiano Gentile guidata da coach Marco Rota. Proprio il tecnico di Appiano ha voluto presentarci la gara dopo aver osservato settimana scorsa un turno di riposo con la sua squadra reduce da due successi nei primi due incontri: “Sarà una vera battaglia. Loro sono giovani ma ormai hanno esperienza in C Silver e Gold quindi sono molto insidiosi perchè hanno un ritmo alto in attacco e grande aggressività in difesa. Conosciamo i loro giocatori importanti Tommaselli, Ronchetti ma temo soprattutto il loro gruppo perchè gioca da tanto insieme e poi in casa ha un passo in più e sono ancora ancora più forti. Noi siamo un gruppo saldo con esperienza e quindi dovremmo essere bravi a fare le nostre cose nel migliore dei modi . Il campionato è molto corto e non permette passi falsi ecco perchè dobbiamo continuare ad allenarci il meglio possibile, giocare al massimo delle nostre possibiltà per migliorarci lungo il percorso”.

Domneica 16 invece chiuderà il cartellone del girone C il posticipo Cadorago-Malnate con la squadra di coach Angelo Serafini che cercherà di centrare il suo primo successo stagionale dopo due stop di fila.

Ecco il programma del 4° turno d’andata del girone C (riposa Tradate)

Venerdì 14 maggio Atena Rovello-Appiano Gentile (ore 21.30 arbitri Villa-Manzoni); domenica 16 ore 18 Cadorago-Malnate.

Questi i risultati del turno precedente (ha riposato Appiano Gentile)

Rovello Porro-Cadorago 74-52, Malnate-Tradate 58-56.

La classifica aggiornata del girone C

Indipendente Appiano Gentile, Atena Rovello Porro 4; Malnate, Tradate 2; Olimpia Cadorago 0.