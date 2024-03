Basket: stasera debuttano Villa Guardia e Appiano Gentile nel Silver, Inverigo nel Bronze

Si apre questa sera, venerdì, la seconda fase del campionato di basket di Divisione Regionale 1. In campo già stasera tre squadre nostrane: debuttano infatti in serata nel girone Silver Centro sia Villa Guardia a Paderno che l'Appiano Gentile in casa contro Mojazza Milano. Nel Bronze esordisce anche Inverigo ospite del CMB Rho. Domenica 24 invece toccherà nel girone Gold Centro alle altre due nostre portacolori: Le Bocce Erba in casa contro Seregno e i Cucciago Bulls ospiti a Bollate.

Il cartellone del 1° turno del girone Gold Ovest

Venerdì 22 Civatese-Binzago; domenica 24 ore 18 Le Bocce Erba-Seregno, ore 21 Bollate-Cucciago, Sedriano-Morbegno.

Classifica iniziale Gold Centro

Binzago 12; Le Bocce Erba 10; Sedriano, Bollate, Civatese 6; Morbegno, Cucciago Bulls 4; Basket Seregno 0.

Il cartellone del 1° turno del girone Silver Centro

Il 22/3 ore 21.30 Appiano Gentile -Mojazza, Pederno-Villa Guardia; 24/3 Bresso-Rovagnate, Nibionno-Masters Carate.

Classifica inziale del girone Silver Centro

Mojazza Milano 10; Villa Guardia, Nibionno 8; Indipendente Appiano Gentile, Masters Carate 6; Bresso, Paderno Dugnano 4; Rovagnate 2.

Il cartellone del 1° turno del girone Bronze Centro

Venerdì 22/3 ore 21 Cmb Rho-Il Gigante Inverigo, Mandello-Cabiate; il 23/3 Sondrio-San Antonino Centro, 24/3 Tirano-Groane Lentate.

Classifica iniziale del girone Bronze Centro

Cabiate, Mandello 10; Cmb Rho 8; Il Gigante Inverigo 6; Tirano, Sondrio, S. Antonino Centro 4; Nuovo Basket Groane Lentate 2.