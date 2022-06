Baskin la Pallacanestro Albavilla sabato gioca la finalissima contro la Futura Milano 

Baskin orsenigo si prepara ad ospitare l'atto conclusivo del campionato regionale Lombardia Nord.

Baskin il team di coach Davide Colombo è favorito dopo aver chiuso la fase regolare al primo posto imbattuto

Appuntamento da non perdere per gli appassionati del baskin (l'attività cestistica che permette a giovani normodotati e giovani disabili di giocare nella stessa squadra composta sia da ragazzi che da ragazze) anche sul territorio comasco. Sabato 25 giugno infatti la palestra di Orsenigo ospiterà le finali del campionato Regionale Lombardia Nord che ha visto grande protagonista proprio la squadra di Albavilla allenata dai fratelli Davide e Cristian Colombo. Il team di Albavilla proprio sabato alle ore 17 giocherà la finalissima per il titolo contro la Futura Milano come ci spiega l'esperto coach Colombo: "Arriviamo a queste finali dopo un campionato che abbiamo condotto sempre al vertice con sole vittorie e chiuso davanti proprio alla Futura Milano che ha perso solo con noi. Siamo reduci anche dal Torneo di Pesaro dove ci siamo classificati al settimo posto su 15 squadre provenienti da tutta Italia. Ormai alleno questa squadra da cinque stagioni e dall'anno scorso siamo sotto la bandiera della Pallacanestro Albavilla. Ora siamo prnti per queste finali regionali".

Questo lo staff della squadra di Baskin Pall. Albavilla

Allanatori: Davide Colombo e Cristian Colombo. Vice Erica Rinaldo.

Dirigenti: Ombretta Corti, Lucio Ceolin, Paolo Pedrini e Nadia Figini

Classifica campionato regionale Lombardia Nord

1° posto Pall. Albavilla 15 punti

2° posto Futura Milano 13 punti

3° posto ASDO Carugate 11 punti

4° posto San Carlo Rho 9 punti

5 posto Posal Sesto San Giovanni 7 punti

6° posto Spartani Opera 5 punti