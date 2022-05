Basket Promozione cocente eliminazione per i Gladiatori Albavilla travolti in casa da Ornago

Pallacanestro minors risultati

Si è completato il primo turno dei playoff del campionato di basket Promozione maschile in Lombardia. Purtroppo nel tabellone Ovest gli ottavi di finale si sono chiusi male per i colori nostrani visto che dopo le sconfitte di Villa Guardia e Lurate Caccivio è arrivata anche la cocente eliminazione dei Gladiatori Albavilla. Nel fine settimana infatti la squadra di coach Angelo Delfinetti si è dovuta arrendere in casa contro l'ottimo Ornago che si è imposto con un netto quanto meritato 55-82 . Dopo una prima parte equilibrata i locali infatti hanno dovuto subire nella terza frazione l'allungo decisivo degli ospiti che poi non sono più riusciti a recuperare. Albavilla chiude così la stagione comunque positiva. In corsa per un posto in semifinale resta solo il Cucciago che se la vedrà in settimana proprio contro Ornago.

Il tabellino di Gladiatori Albavilla-Ornago 55-82

Parziali: 15-16, 31-41, 40-63

Albavilla: Pozzi 10, Fumagalli 9, Pavanetto 8, Rigamonti 7, Stillo 6, Cafasso 5, Goretti 3, Meoni 3, Castelletti 2, Panzeri 2, Consonni, Tibè. All. Delfinetti.

Il tabellone Ovest ottavi di finale

1- 18/5 ore 21.30 Villa Guardia-Carugate 66-71

2- 18/5 ore 21.15 ACli Trecella -Lurate Caccivio 66-41

3- 18/5 ore 21.30 Eureka Monza-Cucciago Bulls 55-60

4- 20/5 ore 21.15 Gladiatori Albavilla-Ornago 55-82

5- 19/5 Basket Player Marcallo-Samarate 69-57

6 - 22/5 Gallarate-Junior Basket 72-65

7- 19/5 Antoniano Busto-Elegy Legnano 55-49

8- 19/5 San Carlo Milano-Basket Bosto 102-109