Bmx Ciclistica Olgiatese in gran forma anche a livello internazionale

Nell'arco di poco più di un mese la società ciclistica sarà impegnata su più fronti. Il 24 aprile: "Sport & Mente", alle 19 nella sede di via Don Sterlocchi a Olgiate Comasco, incontro per imparare a gestire l'ansia, per migliorare le proprie prestazioni fisiche e mentali pre-durante-post gara.

Relatore: Giorgio Cavalli (educatore e mental coach sportivo). Iniziativa rivolta a tutti i ragazzi a partire dai 12 anni.

Il 5 maggio, invece, "Olgiate Bike Festival": dalle 10 alle 18, al centro sportivo in Pineta, iniziativa organizzata in collaborazione con la Fondazione Paolo Fagetti Onlus, nell'ambito del progetto YouthBank promosso dalla Fondazione provinciale della Comunità Comasca, con il patrocinio del Comune di Olgiate Comasco. Al momento hanno confermato la loro partecipazione attiva: BikEmotions (escursioni sul territorio ed attività per bambini), Bmx Cilclistica Olgiatese, Coma Bike Service & Shop, Dipa Bike Store, Mtb Falchi Blu, Follow.bike.Dave (guida cicloturistica), Fiab Como Biciamo (organizzazione ambientalista con finalità di diffusione della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico), Kimeru Akademy (palestra con corso Spinning), Remo Calzolari (team agonistico giovanile di ciclismo su strada e ciclocross), Stay Transfer (associazione che promuove la Bmx in Italia), Youth Bank - Fondazione Paolo Fagetti Onlus, Como Bike Experience Cucciago (scuola di mountain bike).

Durante la giornata: prova pista Bmx race, prova pista ciclocross, prove di abilità con gimkane e giochi vari, prova impianto acrobatico freestyle (bag gonfiabili), esibizione atleti bike trial, mini-classi di spinning (a partire dalle 13:30), Graziella contest, sessioni di educazione stradale, bike- test, Dj set, live music con "Le locuste" e "The Forest calling", ristorazione.

Altre iniziative in calendario

Il 10 maggio, alle 21, nell'auditorium del centro civico Medioevo, in via Lucini 4 a Olgiate Comasco

incontro su alimentazione sana e stili di vita corretti. Relatore: Francesco Roncoroni (dietista sportivo certificato Sanis e Esns). L'incontro ha lo scopo di esplorare il mondo della nutrizione, per scoprire come questa possa influenzare la performance di un atleta; grazie alle evidenze scientifiche, è possibile unire aspetti teorici e pratici, in modo da sostenere scelte alimentari consapevoli che permettano all'atleta di esprimere il suo potenziale e ottimizzare la sua prestazione. Iniziativa organizzata con il patronato di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Olgiate Comasco, Consulta dello Sport di Olgiate Comasco e Panathlon International Club di Como

Il 17 maggio conferenza stampa di presentazione delle gare in programma a maggio al Bmx Stadium di Olgiate Comasco, appuntamento al Palazzo delle Federazioni (Coni), in via Piranesi 146 a Milano, Sala A riservata dalle 16.30 alle 23 (orario d'inizio ancora da definire: seguiranno inviti con tutti i dettagli).

18 maggio: Trofeo Lombardia Bmx 2024 - Prova 2. Competizione organizzata con il patronato di Regione Lombardia e il patrocinio di Comune di Olgiate Comasco, Consulta dello Sport di Olgiate Comasco e Panathlon International Club di Como. Bmx Stadium in via don Sterlocchi a Olgiate Comasco, inizio gara alle 16.30.

25 maggio: Circuito italiano Bmx 2024 - Tappa 7. Competizione organizzata con il patronato di Regione Lombardia e il patrocinio di Comune di Olgiate Comasco, Consulta dello Sport di Olgiate Comasco e Panathlon International Club di Como. Bmx Stadium in via Don Sterlocchi a Olgiate Comasco. Inizio gara alle 13.30.

26 maggio: Circuito italiano Bmx 2024 - Tappa 8, competizione organizzata con il patronato di Regione Lombardia e il patrocinio di Comune di Olgiate Comasco, Consulta dello Sport di Olgiate Comasco e Panathlon International Club di Como. Bmx Stadium di via Don Sterlocchi a Olgiate Comasco. Inizio gara alle 10.30.