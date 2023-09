Bomba di mercato dalla Briantea84: c'è un grande ritorno

Sono ore calde in casa UnipolSai Briantea84 Cantù: la società, dopo aver detto addio (o forse arrivederci) al giovane talento Lorenzo Bassoli, era in cerca di un sostituto, preferibilmente una figura simile, ovvero un giovane italiano, ma le porte del mercato sono infinite e la società del presidente Gianantonio Tomaselli ha deciso di riportare in Italia, e in Brianza, un volto già noto al tifo biancoblù. La Briantea84, infatti, dovrebbe aver chiuso per Sophie Carrigill.

Il ritorno

L’atleta britannica punti 1.0, nata a Leeds il 19 gennaio 1994, era approdata a Cantù nell'ottobre del 2021 e in quella stagione si era ritagliata un ruolo da vera protagonista nelle rotazioni di coach Daniele Riva, prima, e di Marco Tomba poi. Una stagione che aveva visto la Briantea84 vincere tutto quello che poteva vincere sul territorio nazionale (Coppa Italia, Supercoppa e Scudetto) con Carrigill a dare il proprio supporto permettendo ai coach, grazie al suo punteggio basso ma anche alla sua determinazione difensiva, di mettere in campo quintetti pesanti e capaci dall'ampio arsenale offensivo.

Aveva poi salutato la Briantea84 e Cantù al termine di quella stessa stagione.

Stasera l'atterraggio

La trattativa è già andata in porto e si attende Carrigill proprio questa sera, mercoledì 27 settembre 2023, quando atterrerà con il suo volo per unirsi al più presto al gruppo squadra. Ancora da capire come verrà utilizzata da coach Josef Jaglowski, ma molto probabilmente andrà a occupare lo stesso ruolo di Anne Patzwald alternandosi con la tedesca nelle rotazioni.