Briantea84: ancora una conferma, è il turno di Makram

La UnipolSai Briantea84 Cantù ufficializza la riconferma di Karim Makram per la stagione 2023-24. L’atleta classe 2002 è un prodotto del settore giovanile biancoblù con cui ha iniziato a giocare nel 2017 fino alla scalata alla Serie A e che purtroppo nell'ultimo anno e mezzo ha avuto poco spazio a causa di un fastidioso infortunio. Ora che è alle spalle il talentino della Briantea si prepara a iniziare un'altra stagione qui, in Brianza.

“Sono felice di annunciare il mio rinnovo in squadra dopo un anno e mezzo di stop. Tornare in campo verso la fine della stagione scorsa è stato un momento molto atteso e ora mi sento al massimo della forma e pieno di entusiasmo. Non vedo l'ora di mettermi al lavoro e di dedicarmi all'allenamento per recuperare il tempo perso e raggiungere tutti i miei obiettivi personali. È un nuovo capitolo che inizio con grande determinazione, desideroso di dare il mio contributo per aiutare la squadra a raggiungere i suoi traguardi. Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto in questo percorso, non vedo l'ora di indossare di nuovo la maglia e scendere in campo”.

“Voglio esprimere la mia gratitudine a tutti i fantastici tifosi che hanno dimostrato un sostegno fortissimo, non solo nei miei confronti, ma anche verso la squadra. È grazie a voi che troviamo la forza di superare le sfide e di dare il massimo in campo. Vi chiedo di continuare a seguirci con la stessa passione e dedizione, poiché il nostro cammino è ancora più significativo grazie alla vostra presenza. In ogni momento, in ogni partita, avremo sempre bisogno del vostro sostegno. Siete la nostra spinta, la nostra voce. Grazie ancora per tutto ciò che avete fatto e continuate a fare. Non vediamo l'ora di regalarvi altre emozioni indimenticabili sul campo.