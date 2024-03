Briantea84: aperte le prenotazioni dei posti per la semifinale con Sassari

La UnipolSai Briantea84 Cantù, dopo la vittoria in Sardegna di gara1 (70-59, ndr), giocherà in casa gara2 delle semifinali playoff di Serie A Fipic (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina) 2023-24. La gara contro la Dinamo Lab Banco di Sardegna è in programma sabato 16 marzo 2024 al PalaMeda, palla a due alle 18.30. L’eventuale gara 3, sempre al PalaMeda, si disputerà domenica 17 marzo 2024 alle 15 (in questo caso la prenotazione dei posti sarà aperta dopo gara2).

Come prenotare

Di seguito tutte le informazioni necessarie per accedere all’impianto PalaMeda (via Udine 1/A, Meda, Mb).

È già possibile prenotare il proprio ingresso al palazzetto per assistere alla sfida contro Dinamo Lab Banco di Sardegna. Rimane sempre attivo il servizio di prenotazione obbligatoria e gratuita dei biglietti sulla piattaforma Eventbrite, raggiungibile direttamente dal nuovo sito ufficiale di Briantea84, alla sezione "Serie A". Il giorno della partita, ogni tifoso dovrà presentarsi al palazzetto con il biglietto prenotato in formato cartaceo o digitale. Per i gruppi superiori a 15 persone (scuole, oratori e società sportive), invece, bisognerà inviare una e-mail a ufficiostampa@briantea84.it alla quale seguirà una risposta con le relative linee guida.