La Briantea84 ipoteca la finale Scudetto: a Sassari vince 70 a 59 e aspetta gara 2

È stata una partita di assoluto valore tra due formazioni di grande qualità e al primo confronto stagionale. Ad avere la meglio è stata la UnipolSai Briantea84 Cantù che ha sbancato il Palaserradimigni di Sassari in formato serale, conquistando gara1 delle semifinali scudetto di Serie A Fipic contro la Dinamo Lab Banco di Sardegna: risultato 59 a 70.

Primi due quarti di equilibrio, a testimonianza il dato del massimo vantaggio registrato: +5. Sassari pericolosa e guidata dall’ottima prestazione dell’ex Esteche (16 punti e 9 assist) cresce prima

dell’intervallo, ma per i canturini ci pensa Berdun dalla sua mattonella a rispondere al connazionale. La sfida si è spaccata nel terzo quarto con un prezioso break di 9-0 alimentato da una prova sontuosa di Filippo Carossino, che chiuderà con 25 punti. I sardi non mollano e nel momento di difficoltà si affidano alle qualità di Lindblom (altro ex), Bellers e di Ghione che da subentrato fa sentire tutta la sua esperienza. Nel finale la UnipolSai ha toccato momentaneamente anche il +13, preziosi poi punti di capitan Geninazzi (saranno 8) a conclusione di partita.

Ora una settimana di stop (a causa delle coppe europee, ndr), poi gara 2 (il 16 marzo alle 18.30) ed eventuale gara3 (il 17 marzo alle 15) in programma al PalaMeda con un pass in palio per le finali scudetto.

La partita

Coach Jaglowski opta per il consueto quintetto composto da Patzwald, Serio, Berdun, Carossino e De Maggi. Errore Dinamo in fase di impostazione, Serio recupera e vola a campo aperto per lo 0-2 dopo 30’’. De Maggi aggiunge un canestro, la UnipolSai pressa, Sassari in questa fase compie troppi errori al tiro. Il primo canestro dei sardi arriva a 6’50’’ dalla fine con l’ex Esteche. De Maggi segna e poi sigla anche il tiro libero aggiuntivo per il 2-7 dopo 4’ di gioco. Serio risponde al secondo canestro di Esteche, poi Spanu per il primo sigillo dopo diversi tentativi falliti. Si anima la gara. Berdun (ex Dinamo) dalla sua mattonella non fallisce (6-11). Esteche fa il sesto su otto per i suoi, Carossino significa esperienza e indovina i due liberi a disposizione. Lindblom (altro ex di giornata) sugli scudi con 4 punti, Spanu aggiunge e nel mezzo De Maggi limita a referto l’offensiva avversaria. 14-15 il parziale a 01’43’’ dalla sirena con coach Jaglowski a chiamare il primo time-out per Cantù. Tripla Esteche che vale il primo vantaggio Sassari, poi Carossino per il controsorpasso e la coppia Spanu-Diene (ex Cantù) a ribattere per il 21-18 dopo 10’.

La UnipolSai deve rincorrere. Serio e Berdun la ribaltano prontamente (21-22). Bellers da solo sotto canestro non perdona (23-22). Carossino realizza un libero su due dopo 3’ dall’avvio del secondo quarto. Bellers fa punto fotocopia, poi Berdun. Fase di botta e risposta. Esce De Maggi, dentro Geninazzi. Berdun dalla sua mattonella dopo il libero di Bellers, siamo a metà di tempo. È il

momento di Bellers che si fa sentire ancora a referto, secondo time-out per la UnipolSai. Berdun si carica la squadra sulle spalle con un break personale di 7-0 per il +5 (28-33) a 2’09’’ dall’intervallo lungo. Lindblom accorcia. Serio perfetto dalla lunetta a 30’’ dalla fine, ancora Diene penetra la difesa canturina. 32-35 il parziale.

La UnipolSai riparte dall’ultimo quintetto con capitan Geninazzi. Due punti di Lindblom e sei punti di Esteche contro i 9 di Carossino per un avvio di quarto scoppiettante. Dopo 4’ il tabellone dice 40-44 per la UnipolSai. Capitan Geninazzi e Serio siglano il massimo vantaggio fin qui (+8) e alimentano il break di 9-0, interrotto poi da Bellers. Coach Foden corre ai ripari e cambia le carte in tavola. Carossino fa il suo diciasettesimo punto (42-50). Primi punti del neo entrato Ghione in casa Sassari che mostra subito le sue qualità, risposte pronte di Berdun e Carossino per il 46-54 a fine quarto.

Ultimi 10’. Bellers e Ghione per Sassari, Carossino a limitare. Qualche leziosità di troppo per i canturini in fase di costruzione. A 7’41’’ dal termine il tabellone dice 50-56 sempre per la UnipolSai. Esteche al 50% dalla lunetta. Serio ci mette lo zampino e Carossino ne aggiunge altri 4 (51-62), massimo vantaggio (+11) a 5’35’’ dalla fine. Lindblom infastidisce con 4 punti, la UnipolSai attenta con Berdun che piazza il ventello. Time-out Sassari, al rientro in campo capitan Geninazzi pone l’accento con il +11 a 2’10’’ dalla fine. Scorre il cronometro. Geninazzi ne fa altri 4, per Sassari Ghione ed Esteche nel finale. Gara1 è della UnipolSai, 59-70 il punteggio.

I commenti post partita

Coach Jaglowski:

"Con le semifinali sono iniziati i giochi per conquistare il titolo di campione d'Italia, in quattro a contendersi questa possibilità. Contro Sassari nessuno si aspettava una partita facile. Ho già detto che la Dinamo è composta da giocatori forti e non sarà semplice giocarci contro ancora. Non abbiamo cambiato strategia, abbiamo solo migliorato il nostro gioco difensivo, concedendo solo 59 punti. Questo è un ottimo segnale. Penso che tra due settimane, con il supporto dei nostri tifosi, avremo la possibilità di dimostrare ancora una volta che siamo una squadra".

Geninazzi:

"Arrivati a questo punto le partite sono tutte difficili, ci giochiamo l’accesso alla finale scudetto. Siamo stati bravi a contenere l’impatto che Sassari ha avuto ad inizio partita e poi ad accelerare tra secondo e terzo quarto quando abbiamo scavato un solco che siamo poi riusciti a gestire fino alla fine della partita. Tra due settimane si riparte da 0-0, dobbiamo lavorare nei prossimi allenamenti per sistemare i piccoli errori di gara1 e farci ritrovare pronti perché la Dinamo è una grande squadra, ma noi lo siamo altrettanto. Mi aspetto un PalaMeda caldo come al solito per supportarci in una grande sfida"

Carossino:

"Siamo molto contenti, sapevamo che non sarebbe stata una partita facile e ce la siamo sudata. Complessivamente posso dire che è stata una vittoria meritata. L'inizio delle partite non è sempre semplice perché anche le altre squadre giocano, hanno giocatori che possono segnare e la Dinamo è un ottimo club costruito per competere ad altissimi livelli. Questo è un campo difficile, siamo stati bravi ad aspettare il nostro momento e a colpire nei momenti giusti. Abbiamo perfezionato delle scelte difensive che non hanno pagato nei primi due quarti, poi siamo entrati in controllo della partita e l'abbiamo portata a casa. Sappiamo che non abbiamo fatto ancora niente, questa era gara1 e io dico che ci mancano ancora due partite e dobbiamo essere bravi a rimanere concentrati, sapendo di avere due match point in casa e con la possibilità di sfruttare il fattore campo per cercare di chiudere la serie davanti al nostro pubblico. Vittoria da grande squadra, di gruppo".

Patzwald:

"Prima di tutto sono contenta per la vittoria e per i miglioramenti nel nostro gioco. Sassari lavorerà tanto e farà i suoi compiti in vista del weekend al PalaMeda, ma noi cercheremo di fare ancora meglio davanti al nostro fantastico pubblico".

Berdun:

"Sapevo che a Sassari sarebbe stata una partita difficilissima, la Dinamo è una società in crescita e lo sta dimostrando negli anni. In questa stagione ha già raggiunto la final four di Coppa Italia e le semifinali Scudetto. Noi dobbiamo continuare a lavorare così anche per gara 2".

Il tabellino

Dinamo Lab Banco di Sardegna 59 (Esteche 16, Lindblom 14, Bellers 11, Ghione 8, Spanu 6, Diene 4, Hansson, Mcintyre, Uras, Quaranta). Coach Foden

UnipolSai Briantea84 Cantù 70 (Carossino 25, Berdun 20, Serio 12, Geninazzi 8, De Maggi 5, Patzwald, Santorelli, Ruggeri, Sbuelz, Makram, Carrigill, Tomaselli). Coach Jaglowski

Tempi (21-18, 32-35, 46-54, 59-70)

Arbitri (De Mattia, Rambelli)

I risultati di gara 1

Santo Stefano Kos Group-Deco Metalferro Amicacci Abruzzo 62-65

Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari-UnipolSai Briantea84 Cantù 59-70

Il programma delle semifinali

Sabato 16 marzo | Gara 2

Ore 16.00: Deco Metalferro Amicacci Abruzzo-Santo Stefano Kos Group

Ore 18.30: UnipolSai Briantea84 Cantù-Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari

Domenica 17 marzo | Ev. Gara 3