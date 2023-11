Briantea84: bottino straordinario ai Campionati italiani di nuoto, 25 le medaglie conquistate

La Blm Briantea84 Cantù è tornata da Terni con un bottino di 25 medaglie: 6 ori, 11 argenti e 8 bronzi. È stato un Campionato Italiano di nuoto in vasca corta Fisdir concluso nel segno del

successo per gli 11 atleti canturini guidati dal tecnico Silvia Longoni e da Franco Uberti. Alle “Piscine dello Stadio” della città umbra debutto in acqua venerdì 10 novembre, gare concluse domenica 12 novembre.

Spicca la prestazione di Davide Resnati che ha portato a termine dei 50 delfino da incorniciare sotto tutti i punti di vista, ma la prova corale degli atleti è da applausi considerando che siamo solo all’inizio della stagione sportiva.

Il commento del tecnico Silvia Longoni

“Gli atleti hanno dato tutti il massimo e si vede che siamo partiti con il piede giusto, pensando alla programmazione stagionale. Si è notato anche che siamo ancora all’inizio dell’anno, ma possiamo lavorare per bene. I 50 delfino di Resnati, valsi l’argento, mi hanno fatto piangere di gioia, prestazione perfetta e mi emoziona ogni volta che rivedo le immagini, da incorniciare. 50 stile libero fenomenali per Brioschi, grintosi come i 50 e i 100 stile libero di Maniscalco. Giudici ha debuttato per la prima volta in Briantea84 e su 4 gare ha portato a casa altrettante medaglie, si è inserita molto bene. Il gruppo è ottimo, è stato coeso, e dobbiamo continuare così. Sono fiera di questi atleti. Un ringraziamento speciale a Franco per averci accompagnato e per il sostegno”.

I risultati delle gare

Brioschi Clelia (50 stile libero 46"48 argento , 100 stile libero 1'48"81 bronzo , 50 farfalla 50"24 bronzo );

, 100 stile libero 1'48"81 , 50 farfalla 50"24 ); Conti Giorgia: (50 rana 46"23 bronzo , 100 rana 1'46"45 argento , 100 misti 1'44"45 argento );

, 100 rana 1'46"45 , 100 misti 1'44"45 ); De Dominicis Sabrina (50 stile libero 51"10, 50 rana 59"89 oro , 100 rana 2'16"99 bronzo );

, 100 rana 2'16"99 ); Giudici Noemi (100 stile libero 1'48"20 argento , 100 farfalla 2'01"51 argento , 100 misti 2'01"60 bronzo );

, 100 farfalla 2'01"51 , 100 misti 2'01"60 ); Maniscalco Davide: (50 stile libero 39"81, 100 stile libero 1'35"82 bronzo , 50 farfalla 47"49);

, 50 farfalla 47"49); Marrella Giorgia: (50 stile libero 49"45 argento , 100 stile libero 1'50"81 argento , 50 rana 1'09"36 argento );

, 100 stile libero 1'50"81 , 50 rana 1'09"36 ); Meloni Emanuele: (200 stile libero 2'31"41 argento , 50 rana 39"42 oro , 100 rana 1'24"95 oro );

, 50 rana 39"42 , 100 rana 1'24"95 ); Orsi Francesca (50 dorso 59"69 argento , 100 dorso 2'07"58 oro , 200 dorso 4'36"21);

, 100 dorso 2'07"58 , 200 dorso 4'36"21); Resnati Davide (100 stile libero 1'09"13, 50 farfalla 33"08 argento , 200 misti 2'56"58 oro );

, 200 misti 2'56"58 ); Rossetti Simone (50 stile libero 37"23, 100 stile libero 1'27"58, 50 dorso 49"97 bronzo );

); Verga Pietro: (50 stile libero 40"23, 100 stile libero 1'33"82, 50 rana 56"46).

Le staffette