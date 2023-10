Briantea84: finalmente è ufficiale l'ingaggio si Steve Serio

Lo anticipavamo ieri e oggi c'è la conferma: Steve Serio, l'ex capitano della nazionale Usa è un nuovo giocatore dell'UnipolSai Briantea84 Cantù.

L’atleta statunitense punti 3.5 è atterrato a Milano Malpensa nella mattinata di mercoledì 4 ottobre e da domani, giovedì 5 ottobre, si unirà al gruppo guidato da coach Josef Jaglowski per il primo allenamento ufficiale. Serio è stato capitano della nazionale americana dal 2013 al 2021 con cui ha partecipato a 4 Paralimpiadi (due ori, di cui l’ultimo a Tokyo 2020). Attualmente è campione del mondo in carica con l’oro conquistato al Mondiale di Dubai (giugno 2023).

Le prime parole di Serio

Sull’arrivo a Cantù:

"Briantea84 è un grande club ormai da tanti anni. Ha già avuto una storia ricca di giocatori statunitensi prima del mio arrivo e loro hanno sempre parlato di una società di grande livello. Sono veramente contento di continuare la grande eredità nel club in memoria di Alfredo Marson".

Sugli obiettivi stagionali:

"Gli obiettivi di questa squadra sono alti. Mi aspetto di non competere solo in Italia, ma anche in Europa. Abbiamo grande talento ed esperienza e vedremo fino a dove arriverà questo gruppo".

Sui tifosi di Briantea84:

"So che i tifosi di Briantea84 sono appassionati e accoglienti. Non vedo l'ora di conoscere ciascuno di loro e giocare davanti ad un pubblico che è uno dei migliori del

nostro sport".

La carriera

Steve Serio è uno dei giocatori più talentuosi nel mondo del basket in carrozzina. È nato l'8 settembre 1987 a Mineola, New York. Pochi mesi dopo la sua nascita ha subito un intervento chirurgico per rimuovere un tumore alla colonna vertebrale ed è rimasto paralizzato. Si avvicina al basket in carrozzina all'età di 14 anni durante il liceo con i Long Island Lightning e poi all'Università dell'Illinois a Urbana Champaign.

Da lì inizia a conquistare i primi trofei e le prime convocazioni con la Nazionale Under 23 degli Stati Uniti (due medaglie d'oro ai campionati del mondo di categoria nel 2005 e nel 2009), arrivando infine ad indossare la maglia della prima squadra e la fascia da capitano. Dal 2010 inizia la sua esperienza al Lahn-Dill in Germania fino al 2012, poi dal 2013 al 2016, con la quale ha vinto 4 scudetti e 2 Coppe dei Campioni.

Dopo il Covid, nel 2020-21 torna in Germania al Lahn-Dill con il quale vince la terza Coppa dei Campioni. Dal 2017 al 2021 ha giocato con i New York Rolling Knicks con cui ha vinto tre scudetti (2018, 2019 e 2022). Con la Nazionale ha partecipato a quattro Paralimpiadi, vincendo tre medaglie paralimpiche (bronzo a Londra 2012, oro a Rio de Janeiro 2016 e Tokyo 2020): nel 2008 è arrivato quarto a Pechino.

Sono 5 le medaglie vinte ai Mondiali: un bronzo a Birminghan nel 2010, tre argenti ad Amsterdam 2006, Incheon 2014 e Amburgo 2018 e l'oro a Dubai 2022 - disputato a giugno 2023 -. Dal 2013 al 2021 è stato capitano degli Stati Uniti.