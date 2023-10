Ore calde per l'arrivo di Steve Serio alla Briantea84: con lui si chiude il mercato

La scorsa settimana si è concretizzato il ritorno lampo, veloce e inaspettato, di Sophie Carrigill, e ora la Briantea84 si prepara a chiudere il suo mercato perché sembra essere tutto pronto, tutto definito, per l'arrivo in Italia di Steve Serio.

Cavilli burocratici superati, domani il giorno decisivo

L'arrivo di Steve Serio, capitano della nazionale Usa, era già stato annunciato nelle scorse settimane: infatti la società del presidente Gianantonio Tomaselli aveva iniziato a trattare con il pluricampione già da questa estate, ma la trattativa si era sin da subito rivelata lunga non tanto per le difficoltà nel trovare l'accordo, bensì per le pratiche legate alla burocrazia che si sarebbero dovute sbrigare per permettere al giocatore di sbarcare in Italia.

Difficoltà che ad oggi, martedì 3 ottobre 2023, sembrerebbero essere superate. Tanto è vero che la giornata di domani potrebbe essere già decisiva.

Il vero colpaccio biancoblù

Il mercato estivo della Briantea84 ha parlato di grandi nomi: a partire dal ritorno di Adolfo Damian Berdun passando per l'arrivo di Maximiliano Ruggeri, di Anne Patzwald, di Alessandro Sbuelz e il già citato ritorno di Sophie Carrigill. Un mercato che ha dovuto fare i conti anche con qualche partenza, ma che ora si chiude con l'arrivo di un vero e proprio fenomeno del basket in carrozzina.

Un talento indiscusso del panorama internazionale, campione del mondo nel 2022 a Dubai e campione paralimpico a Tokyo 2020 e a Rio 2016.

Foto di copertina: Team USA