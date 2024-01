Briantea84: in attesa della Champions consegnata la maglia della competizione alla città di Meda

Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 29 gennaio, si è svolto un momento di celebrazione al PalaMeda dopo la vittoria della Coppa Italia avvenuta nel fine settimana da parte della Briantea84 e in vista delle partite che tra venerdì e sabato animeranno il palazzetto grazie al girone di Champions Cup ospitato dalla società brianzola.

Presente Stefania Tagliabue, vicesindaco e assessore allo sport del Comune di Meda, che è stata omaggiata della maglia ufficiale targata Mia Srl numero 1 intitolata alla Città di Meda. La divisa

accompagnerà gli atleti di Briantea84 nel cammino della Champions Cup 2024 che inizierà con le partite del Group Stage B in programma il 2 e 3 febbraio sul parquet brianzolo.

“Sono molto grata perché Briantea84 è presente a Meda per portare il suo messaggio di forza e dedizione nei confronti dello sport - ha commentato l’assessore Tagliabue - Prima di tutto complimenti alla squadra per il traguardo della Coppa Italia. Inoltre sono molto felice che la Città di Meda patrocini e ospiti una competizione importante come quella della Champions Cup. Auguro al club di poter raggiungere il miglior risultato possibile. Grazie ancora per tutto quello che fate sul territorio”.