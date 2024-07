Bucarelli lascia la Pallacanestro Cantù: al suo posto dovrebbe arrivare Piccoli

Un altro annuncio in uscita per la Pallacanestro Cantù che dopo aver visto Stefan Nikolic andare a Cremona, ora vede Lorenzo Bucarelli lasciare il club dopo dopo 3 anni, avendo ricoperto nell’ultimo anche il ruolo di vicecapitano e giocando 136 partite ufficiali in biancoblù in cui, si legge dal comunicato, "non ha mai fatto mancare impegno e professionalità".

Al suo posto già in arrivo Piccoli

Se Nikolic ha fatto il percorso da Cantù a Cremona, ora Matteo Piccoli fa lo stesso ma in maniera inversa. Sarà lui la nuova guardia della Pallacanestro Cantù in attesa che la società scelga anche uno dei due stranieri che coach Brienza ha richiesto nel ruolo di "2", appunto, e di "4".

Proprio da questa volontà di puntare su una guardia che possa far maggiormente la differenza sembra sia scaturita la decisione di Bucarelli che invece avrebbe gradito un continuo coinvolgimento nel progetto da protagonista.