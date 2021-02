Calcio femminile domani la Como women ospita il big match di B con la Lazio

Calcio femminile sarà una domenica intensa per le squadra nostrane.

Vigilia di una domenica intensa per il calcio femminile lariano. Domani infatti torna in campo la Como Women sia con la serie B che ospiterà il big match con la Lazio sia con la squadra Primavera che dopo un lungo stop ad Appiano Gentile riceverà il Tavagnacco. Per il calcio femminile a cinque invece domani turno esterno in serie A2 per la Cometa Como che in Veneto renderà visita alla VipC5 Padova alle ore 20.30.

Il programma del 17° turno di serie B

Domenica 28 febbraio ore 14.30 Como-Lazio, Chievo-Brescia, Cittadella-Pomigliano, Perugia-Cesena, Pontedera-Vicenza, Tavagnacco- Orobica. Roma-Ravenna rinviata.

La nuova classifica di serie B femminile

Pomigliano 30; Como Women 29; Ravenna, Tavagnacco 27; Lazio 26; Cesena 24; Cittadella 23; Brescia, Vicenza, Orobica 19; Chievo 15; Pontedera 13; Roma 9; Perugia 5.

Programma del 16° turno, 5° di ritorno di A2

Domenica 28 febbraio Mediterranea-Jasnagora, Città di Thiene-Cus Cagliari, Duomo Chieri-Padova, Pero-Top Five, ore 20.30 VipC5-Cometa Como. Riposa Verona.

Classifica girone A serie A2 femminile

Audace Verona 33; Padova Femminile 30; Per0 21; Duomo Chieri 21; Jasnagora 19; Vip5 13; TopFive 9; Città di Thiene, Cus Cagliari 8; Cometa Como 6; Mediterranea Cagliari 4. Italgirls ritirata.