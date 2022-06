Calcio giovanile, campioncini e grandi ex del Como in campo al Torneo Favini&Rustignoli e al Trofeo Gualdi&Tosetti

Calcio giovanile: doppio appuntamento da non perdere al centro sportivo "Mario Briccola" di Olgiate Comasco.

Calcio giovanile: 10 squadre nella competizione Esordienti, poi si sfideranno le vecchie glorie azzurre

Grande appuntamento per il calcio giovanile oggi, sabato 11 giugno, presso il centro sportivo "Mario Briccola" di Olgiate Comasco dove vanno in scena il 1° Torneo Internazionale "Mino Favini & Giorgio Rustignoli" riservato ai migliori prospetti nazionali della categoria Esordienti (tutte partite a 9 per i nati nel 2011) e il 1° Trofeo "Sergio Gualdi & Nazzareno Tosetti" che vedrà sfidarsi i giocatori del Calcio Como anni 80 contro i giocatori del Calcio Como anni 90, tutti allenati da questi due indimenticati maestri di football alla cui memoria è dedicata la kermesse.

Un doppio torneo organizzato dalla società locale la Pro Olgiate 1971, col patrocinio del Coni, del Comune di Olgiate Comasco e della Regione Lombardia. Per quanto riguarda il 1° Torneo Internazionale "Mino Favini & Giorgio Rustignoli", oggi scendono in campo già da questa mattina, in partite a tempo unico di 25', ben dieci squadre Esordienti divise in due gironi da cinque.

Girone A: Como, Monza, Milan, Empoli, Chiasso.

Girone B: Renate, Inter, Lecco, Atalanta, Lugano.

La fase eliminatoria è scattata in mattinata, per poi lasciare spazio nel pomeriggio a semifinali e finali.

Al termine del torneo Esordienti si svolgerà il 1° Trofeo "Sergio Gualdi & Nazzareno Tosetti": in campo tanti personaggi ed ex giocatori del Calcio Como del passato: le due formazioni sono allenate dal mr della prima squadra del Como 1907 Giacomo Gattuso e dal mr del Como Primavera Cristian Boscolo. In campo tanti indimenticati campioni del Como da Maccoppi a Didonè, da Braglia a Giunta e molti altri. Ricordiamo che l'ingresso per assistere alla partite è gratuito ma visto che il servizio bar e cucina sarà attivo parte del ricavato sarò devoluto alle Associazioni onlus Quelli che con Luca e Abilitiamo.