Campionati di ginnastica artistica: buon sesto posto per la Polisportiva Fino

Sono partiti questo fine settimana i campionati nazionali di ginnastica artistica femminile e maschile. In Serie A2, per la seconda stagione consecutiva, gareggia la Polisportiva Fino Mornasco guidata dalla presidente Betty Francescucci.

Buon sesto posto per la Polisportiva Fino

E’ andata in scena ieri, sabato 1 febbraio 2020, al Nelson Mandela Forum di Firenze la prima tappa dei campionati di ginnastica artistica che si svolgeranno quest’anno in quattro gare. Dopo Firenze, sarà la volta di Ancona, Napoli e Modena dove si terrà la finalissima. Una stagione importante che porterà direttamente alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in programma dal 22 luglio al 9 agosto.

Bene la prima tappa nazionale per la Polisportiva Fino Mornasco che quest’anno vede gareggiare insieme alle gemelle Alice e Stella Roncalli, Alessandra Soluri, Francesca Arnaboldi e Beatrice Marcato, la campionessa Sofia Busato, di ritorno in pedana a un anno e mezzo dall’ultimo infortunio. Le comasche hanno guadagnato un buon sesto posto (su dodici squadre in gara) totalizzando 140,100 punti.

