Campionessa di canottaggio con il fisico e la voglia di arrivare lontano

A soli 14 anni ha già collezionato oltre trenta medaglie e ha il fisico e la voglia per ottenere grandi risultati nel canottaggio. Azija Brajuha, studentessa del Romagnosi indirizzo costruzione ambiente e territorio e residente a Crevenna, frazione di Erba, è fresca di un primo posto la scorsa domenica a Porlezza nel doppio femminile a sedile fisso, ma nel suo palmeres ci sono già primi posti anche nei Campionati nazionali di categoria sull’ammiraglia da 8 e Campionessa italiana di sedile fisso, nonostante siano solo due anni che pratica questo sport.

"Ho provato un sacco di sport, dalla pallavolo all’artistica e il nuoto, ma essendo fisicamente molto grossa mi trovavo sempre a essere un po’ presa in giro – ha raccontato la giovanissima – Poi, siccome sia mia mamma che mia nonna avevano fatto canottaggio e anche a livelli buoni, mia mamma mi ha spinto a provare e nel 2022 ho cominciato al Centro remiero lago di Pusiano con una barca da 4. Inizialmente non mi piaceva un granché, era faticoso e non mi trovavo benissimo, ma mia mamma mi ha spinto a tenere duro e provare almeno per un mese e ho scoperto che mi piaceva, che sono fisicamente adatta per potenza e forza e ho incontrato la mia migliore amica, che è diventata la mia compagna di barca".