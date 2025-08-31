Cantù alla prima uscita, indicazioni positive per coach Brienza

Preparazione

Prima uscita stagionale convincente per un’Acqua San Bernardo Cantù che regola l’Urania Milano in uno scrimmage con punteggio azzerato dopo ogni quarto. La preseason dei biancoblù proseguirà ora con il ritiro di Livigno dall’1 al 6 settembre.

La cronaca

Sono Gilyard, Bortolani, Sneed, Basile e Okeke i primi cinque canturini a scendere sul parquet. L’Acqua S.Bernardo si mette immediatamente al comando con una tripla di Basile e un canestro di Sneed, ma l’Urania rimane a contatto grazie a Gentile e Gamble. Coach Brienza concede subito minuti a tutti i suoi giocatori e sono i giocatori subentrati a favorire il primo allungo, con Bowden e Ajayi subito incisivi. Proprio una schiacciata in contropiede di quest’ultimo chiude il primo quarto sul 24-14.

L’Urania riparte decisa con un break di 4-0, annullato immediatamente da De Nicolao e Ajayi. Sono gli ospiti a condurre la prima metà del quarto, senza però riuscire mai ad acquisire un vantaggio solido. Il rientro in campo di uno scatenato Sneed riporta i biancoblù avanti nel punteggio. Negli ultimi minuti l’Acqua S.Bernardo consolida il vantaggio grazie al duo Basile-Sneed e vince anche la seconda frazione con il punteggio di 26-19.

Bortolani segna i primi cinque punti canturini, ma crescono di rendimento anche gli americani di un’Urania che si mette così al comando delle operazioni. Gilyard e Sneed tornano a muovere il punteggio dell’Acqua S.Bernardo, dando vita a un finale di quarto punto a punto. Lupusor consegna un prezioso vantaggio a Milano, ma Gilyard brucia la sirena con la tripla che vale il 24-23.

Con Okeke fermato precauzionalmente dopo una distorsione alla caviglia nel terzo periodo, Brienza concede molti minuti al giovane Acunzo. Ajayi e Bowden provano ad indirizzare anche l’ultima frazione, ma l’Urania non si arrende e resta a contatto. Nel finale i biancoblù alzano il piede dall’acceleratore e Milano ne approfitta prendendosi il quarto conclusivo con il punteggio di 26-33.

Foto 1 di 3 Nicola Brienza of Pallacanestro Cantù Foto 2 di 3 Riccardo Moraschini of Pallacanestro Cantù Foto 3 di 3 Jacob Gilyard of Pallacanestro Cantù

Il tabellino

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – WEGREENIT URANIA MILANO (24-14, 26-19, 24-23, 26-33)

Acqua S.Bernardo Cantù: Gilyard 11, Bowden 15, Moraschini, De Nicolao 4, Bortolani 15, Sneed 16, Basile 7, Ajayi 19, Okeke 6, Acunzo 7, Ventura N.E., Viganò N.E.

Il commento di coach Brienza