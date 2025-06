Cantù batte ancora in trasferta Rimini: è sul 2 a 0

L’Acqua S. Bernardo Cantù sfodera un’altra prova maiuscola e vince per la seconda volta al Flaminio. I biancoblù avranno così già venerdì a Desio il primo match point per chiudere la finale e ottenere la promozione

La gara

Simioni e Valentini aprono le danze. Rimini prova a replicare la partenza sprint di Gara 1, ma Cantù resta in scia con McGee e Basile. Johnson si carica la RBR sulle spalle, ma Moraschini risponde colpo su colpo. Nei minuti finali è decisivo Tomassini per mantenere Rimini al comando della gara. Il primo quarto si chiude sul 23-19.

L’Acqua S. Bernardo non riesce a trovare la via del canestro e Rimini ne approfitta per toccare un vantaggio massimo di nove punti. McGee sblocca Cantù dopo oltre quattro minuti di digiuno. I biancoblù provano a scuotersi, ma Rimini evita ogni tentativo di rientro canturino. I padroni di casa riescono a difendere il vantaggio acquisito sino all’intervallo, che arriva con il punteggio fermo sul 37-30.

Piccoli inaugura la ripresa con una tripla, ma Simioni risponde subito. L’Acqua S. Bernardo prova a cambiare marcia e torna a due sole lunghezze di svantaggio. Camara sblocca i biancorossi, ma McGee sale di colpi e impatta la contesa. Grande segna da tre e ridà slancio a Rimini, che vola +11. A dieci minuti dal termine Rimini è ancora avanti 58-49.

De Nicolao, Basile e Valentini confezionano un parziale che riporta Cantù a una sola lunghezza di svantaggio. De Nicolao infila la tripla del sorpasso. Moraschini allunga a +6. Rimini torna a segnare con un libero di Tomassini e Cantù perde Basile, che commette il suo quinto fallo. Moraschini lancia la fuga dell’Acqua S. Bernardo con la tripla del +8 e Valentini arrotonda il vantaggio alla doppia cifra. Rimini prova il tutto per tutto con Marini e Masciadri, ma McGee chiude i conti.

Il tabellino

RIVIERABANCA RIMINI – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 66 – 74 (23-19, 14-11, 21-19, 8-25)

Acqua S.Bernardo Cantù: Valentini 10, Baldi Rossi, Moraschini 13, De Nicolao 8, Piccoli 4, Basile 9, Hogue 8, Riismaa 2, McGee 20, Okeke.

RivieraBanca Rimini: Anumba 5, Grande 9, Tomassini 8, Conti, Masciadri 2, Marini 12, Amaroli N.E., Bonfè N.E., Robinson 8, Johnson 12, Simioni 4, Camara 6.

Arbitri: Vita, Salustri, Berlangieri.