Era nell'aria, e infatti oggi, mercoledì 28 giugno 2023, è arrivata l'ufficialità dell'addio di Dario Hunt e Roko Rogic. Un addio forzato dalla Pallacanestro Cantù che, come aveva già fatto con il capitano Mateo Da Ros, ha esercitato la clausola di rescissione del contratto.

Cantù dice addio a Hunt e Rogic: esercitata la clausola di rescissione

"Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù comunica di aver esercitato le clausole di uscita dai contratti con gli atleti Dario Hunt e Roko Rogic. Pallacanestro Cantù ringrazia Dario e Roko per l’impegno e la serietà dimostrate e augura loro le migliori fortune per il proseguo della carriera".

Così la Pallacanestro Cantù dice addio ai suoi due stranieri, coloro su cui aveva puntato fortemente e coloro che, per qualità e per importanza dei ruoli ricoperti in campo, avrebbero dovuto far fare il salto di qualità alla squadra. Cosa che invece non è successa.

La stagione di Hunt

L'americano, arrivato lo scorso settembre, ha vissuto una stagione di alti e bassi, come d'altronde ha fatto tutta la squadra. Più di altri, e soprattutto di Rogic, ha dato però l'impressione di poter cambiare le sorti delle partite, soprattutto nei play off, dove in gara 1 e nel primo tempo di gara 2 con Nardò aveva dato prova di poter trascinare la squadra. Poi l'infortunio e il ritorno in gara 1 con Pistoia, ma non è più riuscito a esprimere il suo gioco nella serie contro coach Brienza e soprattutto contro Magro, che lo ha fisicamente limitato.

La decadenza di Rogic

Differente la stagione di Rogic, iniziata tutto sommato bene, ma scemata a causa di un infortunio che lo ha condizionato nella seconda parte di stagione. Un calo di rendimento che ha portato la società a puntare su un altro playmaker (per Sacchetti il ruolo più importante della squadra) e portare sotto il campanile di San Paolo il professore David Logan. A quel punto per Rogic non c'è più stato spazio, se non nelle due partite di Lecce contro Nardò, dove l'infortunio di Hunt gli ha dato la possibilità di giocare gli ultimi minuti della sua stagione.