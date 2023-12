Cantù, domenica c'è la prima di ritorno con Cremona. Cagnardi: "Serve ritrovare la prestazione"

La Pallacanestro Cantù si prepara all’operazione riscatto contro un ottimo avversario: domani, domenica 3 dicembre, al PalaFitLine di Desio alle 18 andrà in scena la 12esima giornata del girone Verde, la prima di ritorno, e di fronte ai padroni di casa ci sarà la JuVi Cremona.

All'andata fu vittoria

All’andata finì 90 a 87 per i canturini e fu la prima vittoria di coach Devis Cagnardi in biancoblù. Ma più che al passato remoto bisognerebbe guardare al passato prossimo per evitare di commettere gli stessi errori dell’ultima gara a Vigevano.

"Giochiamo contro una squadra che ha già dimostrato di avere una bella intesa e di essere una squadra di ottimo livello - ha esordito coach Cagnardi in conferenza prepartita - Noi arriviamo da una brutta prestazione a Vigevano e c’è tanta voglia di recuperare la prestazione prima che la vittoria".

Infatti, nonostante Cantù abbia già vissuto due sconfitte in campionato, quella arrivata con Vigevano è forse la più deludente: chiamata a fare il passo in più, Cantù ha approcciato male alla gara.

"La scorsa settimana avevo chiesto ai giocatori di non sorprendersi di fronte alle difficoltà, ma è successo - ha continuato il coach - Siamo una squadra con un enorme potenziale, ma per tanti motivi non siamo ancora riusciti ad avere continuità e non abbiamo costruito quella mentalità necessaria per ambire al successo finale. Dispiace perché l’ultima partita è dipesa totalmente da noi, bisogna far sì che questa prestazione serva per non ripetersi più".

Moraschini influenzato, potrebbe non esserci

Quindi testa a Cremona, con le solite difficoltà a cui Cantù deve far fronte, ovvero gli infortuni di Baldi Rossi e Cesana, e anche qualcosa in più, ovvero l’influenza che ha debilitato Riccardo Moraschini che dovrà essere valutato in queste ore e non è certo che scenderà in campo. Uno stop che rallenta anche la sua preparazione e il suo inserimento in squadra.

