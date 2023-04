Cantù espugna Pistoia e parte col piede giusto nel girone Giallo. Sacchetti: "Grande sforzo, siamo stati bravi"

Vittoria a basso punteggio per l'Acqua S.Bernardo Cantù che ieri, domenica 2 aprile 2023, ha espugnato il PalaCarrara di Pistoia nella sua prima gara della fase a orologio. Una vittoria che porta i canturini a 6 punti in classifica, a pari punti con Forlì e a -2 dalla Blu Basket Treviglio.

Cantù espugna Pistoia e parte col piede giusto nel girone Giallo. La cronaca

L’avvio è un continuo botta e risposta con Cantù più incisiva dei toscani in attacco. Bene l’asse play-pivot dell’Acqua S.Bernardo, che trova agevolmente la via del canestro con Rogic e Da Ros. La Giorgio Tesi replica con i suoi americani e conquista il primo vantaggio sul 10-8 grazie a Varnado e Copeland. Cantù alza il ritmo e si spinge fino al 14-20, vanno a segno nell’ordine: Da Ros, Rogic, Bucarelli, Hunt e Severini. Coach Brienza chiama time out e i locali ritrovano il -3 con la prima bomba del match firmata da Varnado (17-20). Cantù chiude il primo quarto sul 19-23. Per l’Acqua S.Bernardo l’81,8% al tiro (9/9 da due, 0/2 da tre e 5/6 ai liberi).

Nel secondo periodo apre le danze Baldi Rossi per il 19-25, poi accorcia Wheatle. La tripla di Della Rosa infiamma il PalaCarrara e Cantù va in confusione: bomba di Pollone per il +2 biancorosso (27-25). L’Acqua S.Bernardo non riesce a trovare le contromisure e i toscani vanno sul +4 (29-25). Pistoia perde palla in attacco e a chiudere il contropiede brianzolo è Nikolic da fuori (29-28). Da Ros sciupa da sotto, mentre Varnado si aggiudica un gioco da tre punti con canestro più libero (32-28). Bucarelli a segno, poi Magro dalla lunetta per il 34-30. Varnado (1/2 dalla lunetta) e Saccaggi vanno sul 37-30. Non mollano Nikolic e Rogic per il -3, ma Wheatle mette il 39-34 dell’intervallo. Male Cantù dalla lunga distanza (1/9) e con troppe palle perse (5-10).

Al rientro in campo è tutta una sfida tra Bucarelli e Varnado (43-39). Canestro di Copeland e tripla di Nikolic per il -3 canturino (45-42). Una schiacciata di Hunt su assist di Da Ros chiude il break di 6-10 per gli ospiti (45-44). Errori da una parte e dall’altra, ma Stefanelli da fuori rimette la testa avanti (45-47). Magro impatta, però Stefanelli colpisca ancora da tre (47-50). Brava l’Acqua S.Bernardo a invertire la tendenza al tiro da fuori: quattro bombe in otto minuti. Pistoia però è viva e trova una nuova spallata con Saccacchi e Wheatle (51-50).

Quarta frazione: Della Rosa in penetrazione lascia di sasso la difesa brianzola, ma Cantù non fallisce dalla lunetta con Da Ros e Stefanelli (53-54). Hunt da sotto per il 53-56. Serra le maglie la retroguardia di coach Sacchetti e Pistoia si inceppa davanti. È Copeland dalla lunetta a sbloccare i suoi: 55-56. Ritmi altissimi con le squadre che giocano a viso aperto. Da Ros e Varnado per il 57-58. Rogic ai liberi per il +4, mentre Pistoia sbaglia l’impossibile al tiro. Varnado però certifica il -1 dalla lunetta con 1’30’’ dalla sirena (59-60). Solo il 50% dalla lunetta per Nikolic e Copeland (60-61). I locali non trovano più il sorpasso e Cantù vince meritatamente per 60-65.

I commenti post partita

"Sapevamo che non era facile. Nel primo tempo abbiamo concesso un po’ troppo, poi abbiamo aggiustato gli errori e siamo saliti di intensità - commenta coach Meo Sacchetti -. Alla fine, abbiamo rischiato, ma ci portiamo a casa la vittoria su un campo non facile. È stato un grosso sforzo fisico, ma siamo stati bravi". "I ragazzi hanno lottato fino alla fine e fatto il massimo - l’analisi di coach Nicola Brienza -. Sono arrabbiato perché, come successo con Cento, i particolari ci sono costati la partita. Qualche scelta individuale figlia dell’ansia non ci ha permesso di fare tutte le cose giuste. C’è dispiacere. L’avevamo preparata bene, ma ci sono ancora degli aspetti da migliorare. Siamo stati tutta la partita punto a punto con un’ottima difesa. Alla fine, però, l’hanno decisa gli episodi. Serve meno frenesia e un po’ più di furbizia".

Foto 1 di 10 Foto 2 di 10 Foto 3 di 10 Foto 4 di 10 Foto 5 di 10 Foto 6 di 10 Foto 7 di 10 Foto 8 di 10 Foto 9 di 10 Foto 10 di 10

Foto credit: Pallacanestro Cantù