Cantù perde contro Treviglio e si ferma a 12 vittorie consecutive

Seconda sconfitta stagionale nel girone verde di Serie A2 per la Pallacanestro Cantù che in casa di Treviglio ferma la sua super striscia positiva di vittorie consecutive a 12. Una partita, quella di ieri domenica 15 gennaio 2023, in cui Blu Basket Gruppo Mascio Treviglio ha saputo sfruttare il fattore campo e si è meritata la vittoria, per 90 a 85, in uno scontro ad alto livello.

La cronaca

Grande intensità nel primo quarto con Marcius e Giuri che danno il via al match, ma Cantù trova tre canestri consecutivi di Hunt (6-6). L’Acqua S.Bernardo spinge sulle ripartenze e si porta avanti con Rogic in penetrazione (6-8). Segue il 4-0 di Lombardi e Giuri, poi si apre il Baldi Rossi show (canestro, assist per Hunt in transizione e bomba) per il 10-15. Festival delle triple: Giuri, poi Rogic e due di Bucarelli, mentre Treviglio trova la via del canestro con Sacchetti e Clark. Lombardi pesca il 19-24 sulla sirena. Meglio Cantù nel primo periodo con il 55,6% dal campo (4/7 da tre) contro il 36,8% di Treviglio.

Il secondo quarto si apre con la seconda bomba personale di Baldi Rossi, poi arriva un break di 5-0 per i bergamaschi (24- 27). Un libero di Berdini e un piazzato di Stefanelli valgono il +4, ma Marcius trova un gioco da tre punti (29-30). Schiaccia Hunt, ma Cantù lascia le praterie in area per Lombardi (31-32). Si fa preferire Treviglio, che trova un altro canestro più libero, questa volta con Clark, e pareggia i viaggi dalla lunetta di Rogic (34-34). Ottimo momento per i bergamaschi, che pescano due rimbalzi difensivi, rilanciano l’azione e timbrano il referto con due bombe, prima con Sacchetti e poi con Clark (40-34). Impatto devastante di Sacchetti che propizia un nuovo 6-0, impreziosito dalla tripla di Maspero (46-34). Hunt ricuce fino al -9 (46-37), poi arriva il canestro di Berdini, ma Giuri fa esplodere il palazzetto sulla sirena con la sua seconda bomba (49-39). Al 20’ Treviglio domina a rimbalzo (25-13), nei punti da seconda opportunità (11-0), in contropiede (7-4) e dalla panchina (18-5).

Terzo quarto con Rogic che apre le danze, poi canestro più libero di Marcius e bomba di Baldi Rossi (52-46). Risponde Cerella da fuori, però salgono in cattedra Nikolic e Bucarelli con la guardia toscana che mette due triple di fila (58-56). È Nikolic a trovare il pareggio con un gancio da sotto (58-58). Bucarelli incontenibile: ruba palla a Maspero e lancia Rogic in contropiede per il nuovo sorpasso (58-60). Clark c’è, ma Nikolic da fuori per il 60-63. Alla mezz’ora è 64-67 con Sacchetti da fuori.

Quarta frazione: 5-2 dei padroni di casa spinti da Sacchetti per il pareggio (69-69). Treviglio non molla nulla e firma un nuovo break di 8-2 sempre nel segno di Sacchetti, che infila altre due triple (77-71). Niente da fare per Cantù con i bergamaschi caldissimi da fuori con Giuri che al 36’ mette il +9 (80-71). Break canturino di 0-5, poi arriva la tripla di Clark a due minuti dalla fine (83-76). Bucarelli e Baldi Rossi per il -3 a 20 secondi dalla sirena. I viaggi dalla lunetta nel finale premiano Treviglio che vince per 90-85.

