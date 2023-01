Cantù sconfitta a Treviglio, Sacchetti: "Hanno vinto con grande merito. A noi è mancata lucidità"

Cantù termina la sua corsa di vittorie consecutive con il pallottoliere fermo a 12 e la motivazione è una straripante Treviglio che ieri, domenica 15 gennaio 2023, è riuscita a domare i canturini. Come al solito l'analisi post partita l'hanno fornita i coach delle due squadre, da una parte Meo Sacchetti e dall'altra coach Finelli, alla guida dei bergamaschi.

Cantù sconfitta a Treviglio, le parole di Sacchetti

"Sicuramente una bella partita con una grande cornice di pubblico - conferma coach Sacchetti -. Noi siamo partiti bene, poi abbiamo sofferto troppo il loro predominio nei rimbalzi d’attacco. Abbiamo rimesso in piedi il match nel finale, ma abbiamo concesso troppi tiri aperti a una squadra come Treviglio, che ha vinto con grande merito. Si può apprezzare il fatto che abbiamo recuperato nel finale e ce la siamo giocata fino all’ultimo minuto, ma non è mai un bene sperare che siano loro a sbagliare qualcosa ai liberi. A noi è mancata un po’ di lucidità. Volevamo continuare la striscia di vittorie, ma abbiamo trovato di fronte a noi un’ottima Treviglio, in una gara che sembrava una sfida da playoff".

"Un applauso ai miei giocatori che hanno dimostrato di essere una squadra di giganti in un ambiente magico - sottolinea coach Finelli -. Ho la fortuna di allenare un gruppo di uomini che stanno diventando una squadra top. Stiamo lavorando con serenità e determinazione, nonostante qualche problema fisico che abbiamo dovuto fronteggiare ultimamente. Detto ciò, abbiamo vinto una partita contro una squadra di alto livello, un match che era a tutti gli effetti un antipasto dei playoff".