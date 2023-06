Domani, martedì 6 giugno 2023, l'Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù si giocherà tutte le sue carte nella resa dei conti con Pistoia: la serie di semifinale play off di Serie A2 nel tabellone Argento è arrivata sul 2 a 2, ma solo una delle due compagini potrà approdare alle finali con Torino.

Cantù Pistoia, la resa dei conti: domani si gioca gara 5 e per i tifosi pullman gratuiti

L'appuntamento è fissato per domani sera, alle 20.45, al PalaFerraris di Casale Monferrato a causa della squalifica per due giornate ricevuta dal PalaFitLine di Desio dopo il lancio di un oggetto sul volto del povero Gabriele Benetti, giocatore di Pistoia, al termine di gara 2.

Così la Pallacanestro Cantù dovrà giocarsi il tutto per tutto in campo neutro, facendo a meno del fattore campo e del solito caldissimo tifo dei tifosi canturini e non solo, anche di coloro che, per vicinanza, si sarebbero recati comunque al PalaDesio.

Per sopperire a tale mancanza il club biancoblù ha deciso di organizzare il trasporto dei tifosi: domani alle 18 dal piazzale del Pianella di Cucciago partiranno i pullman noleggiati dal club e offerti gratuitamente ai tifosi. Per maggiori info e iscrizioni occorre inviare una mail a info@tuttinsiemecantu.com.