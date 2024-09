Cantù si arrende a Cremona nella Valtellina Summer League

Primo impegno nella Valtellina Summer League per l’Acqua San Bernardo Cantù, che esce sconfitta dalla sfida con la Vanoli Cremona, ma lascia ancora una volta tante indicazioni positive dopo aver lottato fino alla sirena contro una formazione di Serie A.

La partita

De Nicolao, McGee, Riismaa, Basile e Possamai sono i primi giocatori a scendere sul parquet per coach Brienza. La Vanoli parte forte e allunga in doppia cifra. I biancoblù però non si scompongono ed entrano gradualmente in partita, rientrando fino al -5 (15-20) con cui si chiudono i primi dieci minuti di gioco.

Anche nel secondo parziale è Cremona che prova ad allungare, ma l’Acqua S.Bernardo non molla e ricuce i tentativi di strappo della squadra di coach Cavina. Ne nasce un quarto ancor più equilibrato, in cui i biancoblù cedono un solo punto. Si va al riposo sul 34-39 per la Vanoli.

Il secondo tempo

A inizio terzo quarto Cremona riesce a costruire un parziale importante. L’Acqua San Bernardo si sblocca con la tripla di McGee e rientra parzialmente sfruttando anche un ottimo Possamai. La Vanoli però questa volta amministra meglio il vantaggio e comanda 49-60 prima dell’ultimo quarto.

Cremona prova subito a dare la spallata. Cantù però non ne vuole sapere di mollare e, dopo un timeout di coach Brienza, viene trascinata da un superlativo McGee che segna 11 punti consecutivi e permette a Baldi Rossi di segnare addirittura il canestro del -4. Ne nasce un finale combattutissimo, in cui però Cremona è brava a non permettere mai ai biancoblù di impattare il punteggio e alla fine vince 76-81.

Il commento

“È stata una buona amichevole, contro una squadra molto aggressiva, che ha giocato una partita molto intensa per quello che è il momento della stagione. – commenta coach Nicola Brienza - Era il primo test di alto livello ed è stato un buonissimo allenamento per alzare i giri del motore e trovare delle soluzioni adatte a questo tipo di partite. Sono contento perché ho visto voglia e una mentalità da parte di tutti nel non mollare e nel cercare di fare la cosa utile per la squadra”.

Il tabellino

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 76 – 81 (15-20, 18-19, 16-21, 27-21)

Acqua S.Bernardo Cantù: Valentini 5, Baldi Rossi 3, De Nicolao 3, Piccoli 5, Basile 16, Burns 1, Riismaa 7, McGee 28, Possamai 8.

Vanoli Cremona: Eboua, Booth 10, De Martin 1, Jones 8, Davis 11, Conti, Zampini 19, Nikolic 12, Poser 10, Lacey 8, Zanotto N.E.