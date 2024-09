Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 7 e domenica 8 settembre 2024

Un'occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel weekend! Cosa fare a Como nel weekend Lurate Caccivio - Natura, aria pulita, silenzio e solo l’alternarsi del respiri. Dopo una breve pausa proseguono gli appuntamenti con lo yoga insieme, fissati il sabato mattina nei parchi di Lurate Caccivio. Il 31 agosto i partecipanti si sono ritrovati nell’area verde adiacente la pista di pump track in via Galilei. Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 7 settembre, alle 9, all’interno della magnifica cornice offerta dal parco Custera (ingresso da via Battisti). Il ciclo di incontri proseguirà anche il 14 settembre, ma al Parco Ubuntu di via Vittorio Emanuele II, a Castello. La partecipazione è gratuita e non è necessaria nessuna prenotazione: si consigliano abiti comodi e tappetino da ginnastica.

Pausa alle 15 per la benedizione degli zainetti degli alunni ed estrazione della torta virtuale. Alle 20, infine, processione. Lurate Caccivio - Finalmente il momento è giunto. Il momento per due giorni da vivere in compagnia in chiesa e all’oratorio di Lurate.Il tradizionale appuntamento di settembre è la Festa della Madonnina. E i volontari hanno lavorato sodo, imbastendo un ricco programma che spazia da appuntamenti religiosi a momenti di divertimento e svago. Ovviamente, al centro ci sarà una tradizione antica. L’inizio della due giorni è previsto per oggi, sabato 7 settembre, con la messa celebrata sul piazzale della chiesa luratese. Al termine della funzione ci sarà la benedizione degli automobilisti. L’evento proseguirà però anche in serata con l’apertura dello street food: gnocco fritto e affettato, panino con salamella, chisciolette, birra alla spina, bibite e acqua. Dalle 17, solo da asporto, l’immancabile trippa della Giovanna. Durante tutta la serata musica con un Dj. Domenica 8 settembre, invece, alle 10.30, messa sotto il tendone davanti alla chiesina. Due ore più tardi pranzo su prenotazione (031-2075701). A seguire, in oratorio, giochi e animazione per bambini, torneo di burraco e partita del Como Rugby.Pausa alle 15 per la benedizione degli zainetti degli alunni ed estrazione della torta virtuale. Alle 20, infine, processione. Appiano Gentile - Continua «E... State al parco». Dopo il successo degli appuntamenti dei giorni scorsi sarà il turno di danze e balli con "Nerodanza", sabato 7 settembre, alle 21. Alle 10 dello stesso giorno, yoga al parco, mostra "Io e il mio umano" con il gruppo "Autoscatto" (dalle 15.30 alle 20). Gran finale il giorno successivo con il mercatino di "In Regalo", mostra "Arte in Parte", battesimo della sella, esposizione fotografica, dimostrazione di kung fu, e musica con dj Francesco Mercuri. Alle 22 spettacolo con le fontane danzanti.

Villa Guardia - La grande festa inizia stasera con il “September Bier Fest” all’interno del parco comunale. I cancelli si apriranno alle 18 di oggi, venerdì 6 settembre, per dare il via alla tre giorni simbolo del paese. Fiumi di birra e solidarietà faranno da padrone. Si, perché è tornato il "September Bier Fest" e l’associazione “Anas", organizzatrice dell’evento, raccoglie denaro, sorrisi da donare, a evento concluso, a "Diversamente Genitori" di Villa Guardia, "Il Ponte del Sorriso" Onlus di Varese, la Residenza Rsd di Cassina Rizzardi e "Casa di Gabri" a Rodero, comunità della cooperativa sociale "Agorà 97”. Realtà del territorio che, giorno dopo giorno, creano una comunità già inclusiva per bambini e ragazzi. Dalle 18 di stasera apertura, alle 19.30 cerimonia di inaugurazione con stappo della botte. A seguire, cucina aperta con menù tipico bavarese e birra. Come intrattenimento live music con The Rain Band. Per la serata di domani, sabato 7 settembre, si replica tutto, ma a intrattenere i presenti con musica dal vivo sarà la Gibierfest Band. Domenica il leitmotiv della manifestazione non cambia: cucina bavarese, birra della tradizione, musica con GerryGey & New Experience e alle 23.30 chiusura della festa.

Olgiate Comasco - Sabato 7 e domenica 8 settembre la parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano invita alla Festa dei canestri. Appuntamenti per tutti i gusti, dai sapori da scoprire ai giochi e alle attività a sostegno della parrocchia, per concludere con la festa finale del Grest. Montano Lucino - Il Comune invita al "Reading party". L’appuntamento è per sabato 7 settembre, alle 19.30 nel parco della chiesa di Montano con un piccolo aperitivo, per poi lasciare spazio ai libri. Colverde - Domenica 8 settembre la "Sei ore di Colverde e delle Terre di Frontiera", quinto trofeo alla memoria di Corrado e Diego Peverelli. Manifestazione riservata alle auto d’epoca immatricolate prima del 1999. Raduno alle 8 in piazza della Chiesa, poi prove di regolarità sulle strade.

Cosa fare a Erba nel weekend

Erba - Il magico mondo di Harry Potter approda al Castello di Pomerio questo fine settimana. Sabato 7 e domenica 8 settembre, il Castello di Pomerio si trasformerà infatti in un angolo del magico mondo di Hogwarts, offrendo ai più giovani, e non solo, l’opportunità di vivere un’esperienza unica e immersiva nel mondo di Harry Potter. L’evento offre un ricco programma di attività interattive, tra cui uno spettacolo con il coinvolgimento attivo dei bambini e dei genitori e travestimenti a tema Harry Potter per tutti i partecipanti. Le attività previste spaziano dai laboratori creativi alle sessioni di animazione. Non mancheranno workshop dedicati alla preparazione di pozioni e all’apprendimento di trucchi magici. I biglietti sono acquistabili al link https://buytickets.at/ urbaneventi/1348097



Domenica 8 settembre: alle 10 esposizione del club Alfa Romeo Brianza, alle 12 apertura della cucina e alle 15 chiusura dell’evento e ringraziamenti. Erba - Piazza Mercato torna ad animarsi grazie alla LarioFest, l’appuntamento di «musica, cibo e un grande obiettivo» del Lariosoccorso. Il programma di sabato 7 settembre: alle 12 apertura della cucina e dalle 15 spazio dedicato ai più piccoli, con i mezzi di soccorso su cui salire, i gonfiabili e il truccabimbi, alle 16 gioco danza con Vivi Dance & fitness e alle 18 spettacolo di magia con il Mago Enimòs. Alle 19 si riapre la cucina per la cena e alle 20.30 discorsi istituzionali. Per tutto il pomeriggio, dalle 14 alle 20, lungo via Turati ci sarà un’esposizione di Forze armate ed enti di soccorso. Alle 21 esibizione di danza a cura di Vivi Dance & fitness e dalle 22 serata di musica e ballo con il Disco Radio Party.Domenica 8 settembre: alle 10 esposizione del club Alfa Romeo Brianza, alle 12 apertura della cucina e alle 15 chiusura dell’evento e ringraziamenti.

Erba - Cena magica al Noivoiloro. Sabato 7 settembre alle 10, presso la sede di via Del lavoro 7, per la quarta edizione si incontreranno buon cibo, magia e solidarietà, con ospiti speciali i maghi del Club magico italiano «Piero Pozzi» di Milano, che gireranno tra i tavoli durante la cena per intrattenere i presenti con i loro trucchi. Alle 19 si parte con l’aperitivo magico, poi la cena magica alle 19.45. Alle 21.30, poi, vero e proprio spettacolo di magia. Prenotazioni a ristorazione@noivoiloro.it o al numero 371-5788092. La serata si svolgerà anche in caso di pioggia, trasferendosi all’interno.

Eupilio - Nell’ambito della rassegna «(R)estate a Eupilio» l’Amministrazione propone «Rossini visto dal basso». Si tratta di una serata operistica che andrà in scena sabato 7 settembre, dalle 21, presso via Cornizzolo 9 a Carella. Protagonista sarà il baritono Enrico Marabelli, accompagnato da Antonio Scaioli al pianoforte. La serata è a cura di Francesco Esposito.



In Torre civica, ci sarà una mostra d'arte con tanti artisti d'eccezione. organizzata dall’assessore a Ecologia e AmbienteSergio Molteni con il Circolo pensionati: da sabato a lunedì dalle 15 alle 21 e domenica dalle 10 alle 12, saranno esposti i quadri della scuola di pittura di Giuseppe Donghi con Renato Molteni e i lavori degli alunni della primaria «Anzani». La mostra sarà dedicata a Massimo Bosisio, amato volontario scomparso lo scorso 8 settembre a causa di una malattia: in esposizione ci saranno anche sei opere della figlia Angela, affetta da una grave disabilità, che da tempo si dedica alla pittura come hobby. L’esposizione sarà al piano terra; per l’occasione la Torre civica aprirà in via straordinaria il suo terrazzo panoramico negli orari di apertura della mostra. Alzate - Entra nel vivo la Fiera secolare della Madonna di Rogoredo. La manifestazione è stata aperta ieri, venerdì, con la tradizionale offerta del cero. Fino a lunedì proseguono gli eventi per celebrare la ricorrenza della Madonna di Rogoredo, domenica 8 settembre. Importante la componente religiosa e ilcalendario di celebrazioni: la più importante è domenica alle 11, messa solenne presieduta da don Giovanni Re con don Peppino Farioli e don Lodovico Colombo. Don Giovanni e don Peppino festeggiano rispettivamente i 60 e i 55 anni di sacerdozio.Torna poi la fiera commerciale con oltre cento bancarelle allestite lungo tutta via Santuario e il luna park.Come reso noto nei giorni scorsi, a causa della ordinanza di Ats per la prevenzione della febbre catarrale degli animali, la Fiera zootecnica non includerà bovini, ovini e caprini, da tradizione protagonisti della manifestazione: ci saranno equini, rapaci e animali da cortile e l'esposizione sarà lunedì dalle 8. In area zootecnica ci saranno il mercato «Campagna Amica» Coldiretti; domenica battesimo della sella con Centro ippico della Brianza e dimostrazione addestramento cani con Paradise wolf alle 10 e alle 15; esposizione trattori d'epoca e macchine agricole da domenica a lunedì.La Pro loco proporrà poi il Fuorifiera all'ingresso della zootecnica: sabato, dalle 21.30, concerto «Max Mania» per cantare insieme i più grandi successi di Max Pezzali e degli 883. Seguirà il dj set a cura di «Blind sun». Domenica 8 settembre, NoxOut; lunedì 9 settembre, «Onda Nomade», tribute band dei Nomadi e alle 23 spettacolo pirotecnico.In Torre civica, ci sarà una mostra d'arte con tanti artisti d'eccezione. organizzata dall’assessore a Ecologia e AmbienteSergio Molteni con il Circolo pensionati: da sabato a lunedì dalle 15 alle 21 e domenica dalle 10 alle 12, saranno esposti i quadri della scuola di pittura di Giuseppe Donghi con Renato Molteni e i lavori degli alunni della primaria «Anzani». La mostra sarà dedicata a Massimo Bosisio, amato volontario scomparso lo scorso 8 settembre a causa di una malattia: in esposizione ci saranno anche sei opere della figlia Angela, affetta da una grave disabilità, che da tempo si dedica alla pittura come hobby. L’esposizione sarà al piano terra; per l’occasione la Torre civica aprirà in via straordinaria il suo terrazzo panoramico negli orari di apertura della mostra.

Iscrizioni presso Legambiente: pagina Facebook «Circolo Legambiente Cantù» o sito Alzate - Una passeggiata alla scoperta del territorio: questo l’appuntamento in programma per domenica Mattia, 8 settembre, in concomitanza con la Fiera secolare. E’ organizzato da Legambiente Cantù con il Comitato per il Parco Regionale Groane-Brughiera. Il programma prevede ritrovo alle 9 alla Green station Brenna-Alzate e partenza alle 9.30: si percorrerà un breve tratto di 6 chilometri circa del Sentiero Pedemonte, e si proseguirà poi verso l'abitato di Alzate Brianza per la visita alla Torre civica e alla chiesa di San Giorgio; grazie alla collaborazione con il Comune di Alzate Brianza sarà presente una guida per l'illustrazione dei luoghi. Si tornerà poi verso Carbusate, incontrando nuovamente il Sentiero Pedemonte, e si proseguirà nel territorio lungo un tracciato intorno a Fabbrica Durini. L’arrivo alla Green station è previsto per le 13.Iscrizioni presso Legambiente: pagina Facebook «Circolo Legambiente Cantù» o sito legambientecantu.wordpress.com dove si troverà il modulo apposito per l’adesione. Alzate - Musica in Villa al via domenica 8 settembre. Il primo dei quattro concerti in programma nelle ville storiche del territorio sarà a Villa Minoli Marelli, a Orsenigo, dal tema «Danze e invenzioni», nell’ambito del Lake Como international music festival. La bella rassegna è ormai appuntamento fisso grazie all’organizzazione del Comune di Alzate, la direzione artistica della professoressa Claudia Boz dell’Accademia Pianistica Giovani Talenti e il sostegno di Bcc. «Torna anche quest'anno la seguitissima rassegna di Musica in Villa, alla sua quattordicesima edizione. Sotto la guida e direzione attenta della professoressa Claudia Boz vengono proposti quattro incontri di assoluto livello sul piano musicale - spiega l’assessore alla Cultura Mariolina Sala - Questo importante e ambizioso progetto è stato ideato nel 2010 coinvolgendo anche i comuni vicini, in particolare Anzano e Orsenigo. Tengo a ringraziare in primis l'Amministrazione di Alzate che rappresento, per aver sostenuto questo nuovo appuntamento, date le difficoltà oggettive: questo dimostra che l'investimento nella cultura in tutte le sue sfaccettature è importante per questa amministrazione. Un ringraziamento anche ai proprietari delle dimore storiche e alla banca Bcc Brianza e laghi, che si dimostra sempre in prima linea per il territorio e riconosce l'importanza di investire nella cultura». Tutti i concerti sono alle 17, a ingresso libero fino a esaurimento posti. Bellagio - Il quarto "Lac de Com van meeting" farà tappa in paese. L’evento di richiamo internazionale per tutti i mezzi (furgoni, auto e moto) si terrà sabato 7 e domenica 8 settembre, tra Milano e Bellagio. Sabato giornata di eventi in autodromo "La pista" a Lainate, mentre domenica dopo la colazione i mezzi partiranno alle 9 alla volta del Museo dell’Alfa Romeo per una visita (prevista alle 9.30) e a seguire si trasferiranno a Bellagio dove si terranno il pranzo, un tour e le premiazioni. Asso - Festa di Scarenna: da sabato 7 a lunedì 9 settembre in programma celebrazioni religiose ma non solo. Si parte sabato con le celebrazioni religiose: dalle 15 alle 17 sono infatti previste le confessioni che si terranno nella chiesa di Scarenna. Domenica 8 settembre alle 10.30 è in programma la messa solenne e alle 16 vespero e benedizione; alle 16.30 tutti invitati alla tombolata e a seguire a un aperitivo al Circolino di Scarenna. La festa terminerà lunedì 9 settembre alle 20.30 con una santa messa dedicata a tutti i defunti della frazione. Rezzago - Incontro curato dagli Amici del Romanico Alta Vallassina domenica 8 settembre, alle 15 nella chiesa dei santi Cosima e Damiano. La pittrice e docente di storia dell'arte Claudia Palazzuolo incontrerà il professore Giovanni Valagussa, docente all’Università Cattolica e già curatore dell’Accademia Carrara a Bergamo e studioso della pittura del periodo romanico. Ha riscoperto un quadro del Mantegna, la Risurrezione, precedentemente definito di bottega: l’incontro partirà da questo caso e passerà attraverso l’importanza della valorizzazione delle opere d’arte nei piccoli borghi, per poi trattare la figura di Andrea De Passeri nel panorama del Rinascimento Lombardo. Claudia Palazzuolo parlerà invece del suo percorso personale di ricerca artistica e dell’insegnamento ricevuto da alcuni maestri del ‘900. Il titolo dell’incontro sarà «Arte al centro», perché entrambi i protagonisti hanno dedicato alla cultura la loro vita. Modererà Corrado Binda. Castelmarte - 40esima Festa Alpina. Iniziata ieri, venerdì 6 settembre, proseguirà oggi dalle 19 presso l’oratorio San Giovanni Bosco di Castelmarte. Durante le serate, è possibile cenare con dei piatti tipici, ovvero tagliatelle e polenta al ragù di cervo. Inoltre, ci sarà anche la musica dal vivo con la cantante Michela. Suello - La Comunità pastorale Santa Maria, in particolare l’oratorio di Suello, ospita la "Cena di fine estate" sabato 7 settembre. Un’occasione per mangiare in compagnia ma anche per salutare e ringraziare suor Maria Luisa, che dopo sei anni lascia la scuola dell’infanzia del paese. Alle 18.15 verrà inaugurata la nuova cucina dell’oratorio. Dopo l’inaugurazione, alle 18.30 è prevista la santa messa: proprio durante la cerimonia si potrà salutare suor Maria Luisa e si accoglierà ufficialmente suor Battistina che ha già iniziato il suo incarico alla scuola dell’infanzia. Dopo la cerimonia la serata prosegue con un momento conviviale: cena in oratorio con un menù a base di pasta, arrosticini e patate. Non potrà mancare, poi, l’intrattenimento musicale con la musica live del gruppo «Minipony». L’intero ricavato della serata sarà destinato alla nuova cucina.

Cosa fare nel Marianese nel weekend

Mariano Comense - Uno spettacolo per dire no alla mafia. Sabato 7 settembre, al parco Falcone e Borsellino andrà in scena il suo «Mafia e Antimafia». L’appuntamento, che ha ottenuto il patrocinio del Comune, sarà a partire dalle 19.30. Prima dell’inizio dello spettacolo, nel tragitto per arrivare all’anfiteatro, chi parteciperà farà «Il percorso dei 100 passi», facendo una sorta di viaggio all’interno di un’installazione formata da immagini che avranno il compito di ricordare persone che sono morte per mano della mafia.

La rappresentazione è divisa in tre atti. «Scrivendo mi sono resa conto che la mafia ha due facce: quella che vediamo e che si ricorda e quella che invece tira le fila. Ho studiato il tema, fatto diverse esperienze e raccolto diverse testimonianze, andando poi a fare anche dei cambiamenti nel corso del tempo - ha premesso - Nel primo atto dello spettacolo a prendere parola, come tensione morale, è Mafia, che porta le sue motivazioni, promettendo casa e lavoro in cambio dell’omertà. Nel secondo atto invece entra in gioco il personaggio di Antimafia, spiegando che a fronte di soldi e lavoro, Mafia porta con sé sangue, illegalità ed evasione fiscale. Il terzo atto è un vero e proprio scontro, dove non c’è un reale vincitore perché la guerra è ancora in atto, ma tutto si conclude con una ragazzina e una bimba che prendono per mano una persona che è seduta sulla sedia e pronunciano una frase di Peppino Impastato “La mafia è una montagna di merda”».