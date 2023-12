Cantù si vendica con Treviglio e consolida il 2° posto. Cagnardi: "Facciamo tesoro di questa partita"

Una splendida S.Bernardo-Cinelandia si vendica con Treviglio ed espugna il PalaFacchetti. Ieri sera la Pallacanestro Cantù si è imposta per 75 a 69 sui padroni di casa orobici consolidando così il secondo posto in classifica e portando a proprio favore gli scontri diretti con la Gruppo Mascio, che ora insegue a 4 punti di distanza.

Ma i canturini non possono lasciarsi andare a festeggiamenti prolungati perché già domenica, alle 20.30 al PalaDesio, arriva Latina per la 14esima giornata di campionato.

Cantù inizia la partita con grande fermezza e prova subito un allungo con i canestri di Young, Burns e Hickey. Miaschi prova a riportare Treviglio a contatto, ma la difesa della S.Bernardo-Cinelandia è granitica e a metà del quarto Treviglio è ancora ferma a 5 punti segnati. I biancoblu arrivano ad avere fino a 16 lunghezze di vantaggio, con la tripla del 23-7 di Bucarelli. La tripla di Miaschi chiude il quarto. 12-25 per gli ospiti.

Treviglio prova a reagire a inizio secondo quarto, Finelli trova dalla panchina un aiuto importante, con Barbante e Sacchetti che ricuciono parzialmente il divario. Bucarelli e Nikolic provano a garantire un margine di sicurezza, ma sono di nuovo le seconde linnee della Gruppo Mascio ad essere protagoniste, con Giuri che guida i suoi fino a un solo possesso di distanza. A scuotere Cantù ci pensa una tripla di Moraschini, che ridà fiducia a una squadra che, in un paio di azioni, ribalta l’inerzia e grazie alla correzione vincente di Young sulla sirena va al riposto avanti 33-43.

Inizio di secondo tempo con tanti fischi e pochi canestri, ma è ancora Moraschini a colpire da lontano con una tripla pesante, Bucarelli lo segue a ruota e Cantù ritrova 12 lunghezze di vantaggio. Treviglio non molla e di nuovo Sacchetti suona la carica con un colpo ancora con un canestro che dà il via ad un nuovo rientro dei padroni di casa, che si riavvicinano fino a -7. L’ultimo a muovere il tabellino del quarto è Hickey, il suo libero fissa il punteggio sul 51-59 con cui si chiude il terzo quarto.

I recuperi di Hickey fanno la differenza e lanciano una nuova fuga canturina, che arriva a toccare il massimo vantaggio sul +17 con una tripla di transizione di Bucarelli. Miaschi prova a caricarsi Treviglio sulle spalle, ma Nikolic piazza una bomba che riporta la S.Bernardo-Cinelandia a +17. Giuri e Harris provano a guidare l’ultimo sussulto della Gruppo Mascio, ma il taglio vincente di Moraschini mette al sicuro i due punti di Cantù, che si impone 69-75.

“È stata una partita molto difficile, abbiamo giocato contro un’ottima squadra che è molto ben allenata. Ci ha creato delle difficoltà mettendo in campo delle novità, ma la partita di domenica in casa ci ha aiutato a entrare in campo con il piede giusto. I ragazzi sono stati molto bravi, nonostante abbiano dovuto giocare anche contro dei tatticismi non semplici da affrontare per quelle che sono le nostre caratteristiche. Dobbiamo fare tesoro di questa partita, perché abbiamo vinto con una pazienza che fino ad oggi non avevamo mai avuto. Non è stata una partita bellissima da vedere, ma abbiamo giocato in un campo molto accesso, ci prendiamo quanto di buono ci ha dato questa partita, ci godiamo la vittoria ma da dopodomani è già testa a Latina”.