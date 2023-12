Matteo Salvini inaugura la sede della Lega

Il segretario federale della Lega al taglio del nastro in via Plinio

"Un piacevole e inatteso regalo di Natale"

Matteo Salvini sarà a Erba per inaugurare ufficialmente la sede della Lega e per uno scambio di auguri in vista del Natale. La sua presenza è attesa per sabato prossimo, 16 dicembre, alle 10, in via Plinio 1.

"È con orgoglio ed emozione che ho il piacere di annunciare l'arrivo del segretario federale della Lega, vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - commenta Simona Guerrieri, segretaria della sezione erbese del Carroccio - A nome di tutti i militanti e sostenitori della sezione di Erba della Lega Lombarda per Salvini Premier ringrazio di cuore il nostro Capitano per questo piacevole e inatteso regalo di Natale anticipato, che sarà anche l'occasione per uno scambio di auguri con tutti coloro che vorranno partecipare".

Una presenza costante sul territorio

La presenza del vicepremier, per l'onorevole erbese Eugenio Zoffili, vice coordinatore regionale della Lega, è anche "l'ennesima dimostrazione che la Lega è presente sul territorio, tra la gente, in ogni periodo dell'anno e non solo durante le campagne elettorali".

La segretaria provinciale Laura Santin si dice infine "molto onorata della presenza del nostro segretario federale sul territorio comasco, dove la Lega è forza trainante della coalizione di Centrodestra".