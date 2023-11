Cantù verso la lunga trasferta con Agrigento. Cagnardi: "Sono una squadra che vive per partite così"

Missione Agrigento: obiettivo? Ripetersi.

La Pallacanestro Cantù vola in classifica, ma lo fa anche per raggiungere la sua prossima avversaria. Infatti, domani la prima della classe, a pari merito con Trapani ma forte dello scontro diretto vinto due settimane fa, sarà ospite della Fortitudo Agrigento per l’ottava giornata di Serie A2 del girone Verde. Palla a due alle 12 al PalaMonacada.

Terza partita in sette giorni...

Sarà anche la terza partita in sette giorni per i biancoblù che dovranno fare i conti sia con la stanchezza fisica, sia con quella mentale indotta dagli ultimi due importanti scontri con l’Urania Milano e con la Reale Mutua Torino.

"Sì, è la terza partita in 7 giorni e in più arriva dopo un viaggio non semplice - ha esordito coach Devis Cagnardi nella conferenza stampa tenutasi ieri - Dobbiamo riuscire a raccogliere tutte le energie psicofisiche possibili, ma la squadra è pronta. Agrigento ha anche il piccolo vantaggio di non aver affrontato una trasferta nel turno infrasettimanale, ma noi arriviamo alla partita forti degli ultimi risultati conseguiti e siamo curiosi di vedere come reagiranno i ragazzi".

Gli avversari

Una partita non semplice, dunque, considerando anche che i padroni di casa nell’ultima gara disputata hanno perso al PalaMonacada il derby contro Trapani e, nonostante le chiare differenze di roster, è sempre uno smacco. Inoltre, Cantù, il miglior attacco del campionato, sfiderà la miglior difesa del girone Verde.

"Agrigento sta cercando di trovare il proprio ritmo e lo fa più facilmente in casa - ha continuato coach Cagnardi - Riescono a tenere i punteggi bassi e dal punto di vista dell’applicazione difensiva sono molto bravi a mettere polvere negli ingranaggi degli avversari. In più è una squadra che vive per queste partite, quelle dove sono sfavoriti. Noi dovremo fare la nostra partita, senza snaturarci".

Quindi Cantù punta alla solita partita efficace in attacco e aggressiva in difesa, magari cercando di aprire la forbice del punteggio non appena possibile per dare il via a rotazioni più ampie. Servirà far riposare qualcuno dopo un viaggio lungo e una gara casalinga con Torino dove le rotazioni sono state davvero corte...

L’articolo integrale e tutti gli approfondimenti sulla Pallacanestro Cantù sul Giornale di Cantù da sabato 4 novembre 2023 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui