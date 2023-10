Cantù verso la resa dei conti con Torino. Cagnardi: "La nostra mentalità cresce e i tifosi ci sosterranno"

Primo novembre, festa per tutti, o quasi. La Pallacanestro Cantù è pronta a tornare in campo dopo due vittorie nelle ultime due trasferte contro Trapani e contro l'Urania Milano, e lo farà in casa, alle 18 al PalaDesio, contro la Reale Mutua Torino.

Una sfida che si è già vista quest'anno, infatti Cantù ha affrontato Torino nel gironcino A di Supercoppa in preseason portando a casa dal PalaRuffini una sconfitta. Quella Cantù era però nettamente diversa da quella di adesso: innanzitutto perché in quella trasferta mancava il leader tecnico della squadra, Anthony Hickey, e poi perché il capo allenatore di quella squadra era ancora Meo Sacchetti, esonerato pochi giorni dopo per lasciare spazio a Devis Cagnardi.

Sarà uno scontro al vertice (in vetta al campionato ci sono appunto Cantù, Torino e Trapani, tutte a 10 punti) contro una formazione solida e collaudata, arrivata nella passata stagione a giocarsi la finale promozione, e che anche quest’anno ha iniziato in modo deciso il proprio percorso e che si presenterà a Desio forte di quattro successi consecutivi e con un solo passo falso in tutto il campionato.

Gli avversari

Tante conferme per una squadra che punta decisa sull’ossatura della passata stagione, a parte da coach Ciani confermatissimo nel ruolo di capo allenatore. Anche nel quintetto garantisco continuità il playmaker Luca Vencato, uno dei migliori assistmen del campionato, e il capitano Niccolò De Vico, miglior realizzatore del team piemontese. Il duo americano dei gialloblu è composta dall’esplosiva guardia Keondre Kennedy, all’esordio nei campionati italiani ma che ha viaggia oltre i 15 punti di media, e da un volto per i tifosi canturini, quel Donte Thomas visto in Brianza nella stagione 2019/20.

A completare il quintetto titolare c’è l’ennesimo e della partita: Marco Cusin. Dalla panchina non mancano le alternative a coach Ciani, che può contare sulla sostanza del centro Federico Poser e sulle capacità balistiche di Simone Pepe e Matteo Schina. Completano le rotazioni, pronti a dare il massimo nei minuti a loro disposizione le ali Matteo Ghirlanda e Gianluca Fea.

Le parole di coach Cagnardi

“La partita di mercoledì è una di quelle che si presenta da sole: arriva Torino, finalista lo scorso anno, che ha mantenuto una definita identità puntando sulla continuità di un gruppo che ha già dimostrato la sua compattezza emotiva e le sue capacità tecniche. Sarà una gara delicata perché non è mai semplice prevedere la reazione delle squadre in situazioni di partite ravvicinate, ma dalla nostra abbiamo una mentalità che sta crescendo e un gruppo che sta lottando senza pensare a nulla. Sappiamo che Torino farà altrettanto, ma giocare in casa davanti ai nostri tifosi dopo un inizio con 4 trasferte nelle prime 6 giornate di campionato, ci darà quella spinta necessaria per affrontare al meglio i nostri avversari”.

Dove vederla

La partita sarà visibile in diretta su LNP Pass, piattaforma streaming per soli abbonati.