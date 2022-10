Si è disputata ieri, domenica 9 ottobre, la seconda giornata di campionato della Serie A2 che ha visto protagoniste al PalaFitlineDesio l'Acqua S. Bernardo Cantù e Kienergia Rieti. A fine partita trionfano i canturini con un netto 66 a 49.

Cantù vince in casa contro Rieti, ma non convince coach Sacchetti: "Salvo poco o nulla di questa partita"

La vittoria di ieri della Pallacanestro Cantù è iniziata con un momento commuovente regalato dagli Eagles che hanno appeso uno striscione ricordando Alfredo Marson, presidente e fondatore della Briantea84 scomparso quest'estate: "Alfredo canturino vero, per sempre nei nostri cuori".

La cronaca

Coach Sacchetti deve fare a meno di Stefanelli, mentre Ceccarelli rinuncia a Geist. Apre le danze Nikolic in penetrazione da sinistra su assist di Hunt, ma replica subito Tucker (2-2). Timperi mette la testa avanti, poi Nikolic schiaccia da sotto su perfetto assist di Rogic, ma Tucker colpisce ancora (5-6). Severini, Hunt e Rogic firmano un parziale di 10-3 che vale il 15-9 dell’8’. Tortu e l’ex Zugno da tre chiudono i conti al 10’ sul 17-13.

È il giovane Borsani ad aprire il secondo quarto con due canestri di fila (21-15). Bene Cantù a rimbalzo (15-9), con i biancoblù che volano sul +10 grazie a due zampate di Da Ros (25-15). Break di 0-7 per i laziali con Tucker e Timperi da fuori, poi Nikolic schiaccia per il +5 (27-22). Hunt manda le squadre negli spogliatoi sul 31-24. Primo tempo ad alto tasso di imprecisione dalla lunga distanza per entrambe le compagini: 1/13 di Cantù e 2/11 di Rieti.

Al rientro in campo va a segno Rogic per il +9, ma Tucker firma la sua prima tripla (33-27). Rieti non riesce a reagire e Cantù ne approfitta (16 punti da palle perse al 30’). Parziale di 9-2 dei locali con Nikolic in doppia cifra dopo 27’ (12 punti). Segue la bomba di Severini per il 45-31. Alla mezz’ora è 46-34.

La bomba di Rogic infiamma il PalaFitLine al 31’, poi Zugno e Del Testa replicano da fuori per il -9 (49-40). Prende fiducia Rieti con Del Testa (break di 3-5), ma Rogic mette a referto la sua terza tripla (55-45 al 35’). Bucarelli da fuori e Nikolic in contropiede chiudono virtualmente la gara (62-48). Cantù gestisce e vince per 66-49.

Cantù rimane così a punteggio pieno nel Girone Verde con due vittorie e 4 punti conquistati.

Il commento di coach Sacchetti