Cermenate torna in vetta alla classifica

Cermenate vince 3-0 contro Intercomunale nella tredicesima giornata di campionato di prima divisione femminile di volley e torna in vetta alla classifica.

La vittoria

Buon avvio di primo set per le virtussine che partono avanti 8-2. Intercomunale accorcia impattando sull’11-11. Ma è subito Cermenate a conquistare un break di vantaggio (14-12, 16-14) che incrementa (19-16, 23-19) chiudendo il parziale 25-22.

Avvio di secondo set equilibrato fino al 6-6, quando è la formazione di coach Caccamo a portarsi in testa (9-6). Intercomunale non ci sta e impatta subito sul 9-9 ed allunga (10-12, 12-15). Le virtussine rimettono tutto in discussione sul 15-15. Punto a punto fino al 20, quando è Cermenate a prendere in mano il gioco andando a vincere il parziale 25-22.

Nel terzo set partono avanti le ospiti (0-3). Ma è un fuoco di paglia: le virtussine rimontano subito (3-3) ed allungano (8-5, 10-6, 18-8). Intercomunale non reagisce (21-12), lasciando a Cermenate il parziale (25-15) e l’incontro 3-0. Prossimo appuntamento per le ragazze di prima divisione è per sabato 10 febbraio 2024 per la gara di ritorno di Coppa Lariana contro Figino Volley (andata vinta per 3-0), mentre il prossimo turno di campionato Cermenate farà visita a Olimpia Volley venerdì 23 febbraio 2024 alle 21.15 a Cadorago (CO).

Il tabellino

VIRTUS CERMENATE 3

POL. INTERCOMUNALE 0

(25-22, 25-22, 25-15)

VIRTUS CERMENATE: Ruiu 2, Arnaboldi 3, Tosetti 1, Fabian 10, Pillinini 14, Castelli 6, Lanzarotti ne, Ravasio 7, Bersani ne, Ferrario, Miller 5, Molteni (L1), Corti (L2). Allenatore: Caccamo Massimo. Vice Allenatore: Rutigliano Donato.