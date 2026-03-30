Colpaccio Appiano che sale in vetta, cade Lurate bene Inverigo e Antoniana

Il girone C del campionato di Divisione Regionale 2 si presenta alla sosta pasquale con un 10° turno davvero tellurico che riapre completamente i giochi al vertice. La capolista Lesmo cade contro Lentate e viene agganciata in vetta dal Cesano Seveso e anche dall’Appiano Gentile corsaro a Carate Brianza. Stoppata invece e male la Kaire Sport Lurate battuta in casa dal Nova. In chiave playoff colpo grosso de Il Gigante Inverigo che sbanca Pescate e sale ancora così come l’Antoniana grazie al successo nel derby contro Figino. Il campionato tornerà dopo Pasqua il 9 aprile.

I risultati del 10° turno di ritorno girone C

Antoniana-Figino 70-60, Pescate-Inverigo 53-57, Gerardiana-Cesano 74-77, Masters Carate-Appiano Gentile 74-80, Lesmo-Mia 67-69, Lurate caccivio-Nova 77-86.

La classifica del girone C, DR2

Lesmo, Cesano Seveso, Appiano Gentile 30; Kaire Sport Lurate 28; Masters Carate, Antoniana Como 24; Pescate, Inverigo, Mia Lentate 20; Gerardiana Monza, Sanfru, Nova 14; Figino 8.

Il programma dell’11° turno di ritorno girone C

Giovedì 9 aprile Sanfru-Pescate, venerdì 10 Mia-Antoniana, Il Gigante Inverigo-Nova, Cesano Seveso-Figino, Appiano Gentile-Lesmo, Masters Carate-Gerardiana,