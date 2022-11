Como 1907: fermo il torneo cadetto, importante comunicazione del club lariano.

Como 1907: già iniziata la vendita dei biglietti per la sfida casalinga del 27 novembre contro il Bari

Nonostante il campionato di serie B sia fermo, il Como 1907 ha comunicato che da ieri martedì 15 novembre è iniziata la prevendita dei biglietti valida per la prossima partita in casa contro il Bari prevista per domenica 27 novembre allo stadio Sinigaglia alle ore 15. I biglietti possono essere acquistati, fino alle ore 15 di domenica 27 novembre, sul sito vivaticket.com o nei punti vendita Vivaticket.

Il giorno della sarà possibile acquistare i biglietti anche presso la biglietteria al cancello 12 dello stadio, che rimarrà aperta dalle ore 12,30 alle ore 15.30 (salvo esaurimento biglietti). Si ricorda che i nati nella regione Puglia possono acquistare il biglietto solo nel settore a loro destinato. Inoltre per la gara Como-Bari sarà attiva anche la promozione speciale dedicata alle famiglie la cosiddetta "Family Pack", un pacchetto esclusivo per la tribuna coperta che potrà essere acquistato al prezzo di 88 euro comprensivo di 2 biglietti adulti e 2 biglietti Under 13 (da 10 anni compiuti fino a 12 anni compiuti). I bambini fino a 9 anni compiuti potranno accedere gratuitamente alla Tribuna Coperta. I bambini fino a 4 anni compiuti potranno entrare allo stadio con il biglietto omaggio Under 5 purché accompagnati da almeno uno spettatore adulto, in possesso di regolare titolo d’accesso.

Prezzi biglietti per Como-Bari

WEB

(commissioni incluse) PUNTI VENDITA BIGLIETTERIA STADIO GIORNO GARA

(commissioni incluse) TRIBUNA D'ONORE + HOSPITALITY euro 72.00 euro 72,00 + 6% euro 72,00 TRIBUNA COPERTA euro 38,00 euro 38,00 + 6% euro 40,00 TRIBUNA COPERTA U16 euro 32,00 euro 32,00 + 6% euro 34,00 TRIBUNA COPERTA - FAMILY PACK euro 88,00 ND ND CURVA euro 18,00 euro 18,00 + 6% euro 20,00 CURVA U16 euro15,00 euro 15,00 + 6% euro 17,00 DISTINTI euro 28,00 euro 28,00 + 6% euro 30,00 DISTINTI U16 euro 23,00 euro 23,00 + 6% euro 25,00 CURVA OSPITI euro 20,00 euro 20,00 + 6%

Programma del 14° turno di serie B 2022/23

Sabato 26 novembre ore 15 Parma-Modena; ore 18 Pisa-Ternana; domenica 27 ore 12.30 Reggina -Benevento; ore 15 Brescia-Spal, Cittadella-Cosenza, Como-Bari, Frosinone-Cagliari, Perugia-Genoa, SudTirol -Ascoli; ore 18 Palermo-Venezia.

Classifica serie B

Frosinone 30; Reggina 25; Genoa 23; Ternana, Parma 22; Bari 21; Brescia, Sudtirol 20; Ascoli 19; Cagliari 17; Spal, Cittadella, Palermo, Pisa 15; Modena, Cosenza, Modena 14; Como 13; Venezia, 9; Perugia 8.