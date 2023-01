Como 1907: si chiude oggi con il posticipo Genoa-Venezia il 1° turno di ritorno della cadetteria.

Como 1907: i lariani restano al palo mentre le avversarie dirette muovono la classifica

Il Como 1907 è tornato dalla prima trasferta del 2023 in Sardegna a mani vuote e la consapevolezza che si è aperto un girone di ritorno che si annuncia ancora più equilibrato e combattuto. Le sue avversarie dirette infatti hanno tutte mosso la classifica: Spal e Benevento hanno sorpassato i lariani la prima vincendo a Reggio Calabria e la seconda pareggiando a Cosenza. Il Cittadella ha agganciato i lariani a quota 22 sbancando Pisa prossimo avversario del team di mister Longo sabato prossimo al Sinigaglia. Le stesse ultime della classe Perugia e Cosenza hanno pareggiato mentre non resta che aspettare il posticipo di stasera per sapere cosa farà il Venezia sul campo del Genoa. Insomma la lotta per la salvezza è quanto mai aperta e il Como è chiamato già sabato prossimo contro un ostico avversario come il Pisa a muovere la classifica.

Il programma del 20° turno, primo di ritorno del campionato di serie B

Sabato 14 gennaio 2023 ore 14 Bari-Parma 4-0, Cagliari-Como 2-0, Perugia-Palermo 3-3, Pisa-Cittadella 1-2, Reggina-Spal 0-1; ore 16.15 Frosinone-Modena 2-1; domenica 15 ore 14 Sudtirol-Brescia 1-0; ore 16.15 Cosenza-Benevento 1-1, Ternana-Ascoli 1-0; lunedì 16 ore 18.45 Genoa-Venezia.

Classifica serie B al termine del girone d'andata

Frosinone 42; Reggina 36; Genoa, Bari 33; Pisa, Ternana, SudTirol 29; Caglari 28; Parma 27; Ascoli, Brescia, Modena, Palermo 25; Spal, Benevento 23; Como, Cittadella 22; Venezia, Perugia 20; Cosenza 18.

Il programma del 21° turno, secondo di ritorno del campionato di serie B

Venerdì 20 gennio ore 20.30 Palermo-Bari; Sabato 21 gennaio ore 14 Benevento-Genoa, Como-Pisa, Modena-Cosenza, Parma-Perugia, Reggina-Ternana, Spal-Ascoli, Venezia-SudTirol; ore 16.15 Cittadella-Cagliari; domenica 22 ore 16.15 Brescia-Frosinone.