Como Nuoto, da lunedì 15 luglio gli atleti torneranno in acqua ma ad Appiano Gentile

Como Nuoto, buone nuove dallo storico club lariano che riprende l’attività.

Como Nuoto sede degli allenamenti La Pinetina di Appiano Gentile

Buone nuove in casa della Como Nuoto. Da lunedì 15 giugno infatti gli atleti della storica società lariana torneranno a tuffarsi in acqua per riprendere gli allenamenti nel loro ambiente naturale. Oltre 250 atleti delle varie sezioni Nuoto, Nuoto Sincronizzato e Pallanuoto torneranno quindi a “lavorare” in acque dopo il lungo periodo di allenamento domestico.

La grande novità sarà la sede degli allenamenti lariani, visto il permanere della chiusura della piscina di Muggiò: sarà infatti la splendida cornice naturale del Centro sportivo La Pinetina di Appiano Gentile, con la sua piscina da 50 metri, ad ospitare gli allenamenti estivi della Como Nuoto previsti dal 15 giugno al 31 luglio e dal 1 al 20 settembre. La Como Nuoto ha voluto ringraziare pubblicamente la famiglia Arzani, storica proprietaria del centro sportivo di Appiano, per la grande disponibilità e sensibilità dimostrata a cominciare da Lorenzo Arzani che sin dai primi contatti con il presidente della Como Nuoto Mario Bulgheroni ha tradotto in realtà le esigenze organizzative degli allenatori biancoblu.

Tutti allenamenti che saranno svolti rispettando i protocolli “Covid” e le prescrizioni di sicurezza generale nonché di quelle specifiche in vigore. La Como Nuoto quindi è pronta alla ripartenza.