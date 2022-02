Como Primavera gli azzurrini sfiorano il colpo vincente contro la seconda forza del torneo il Brescia

Calcio giovanile risultati

Como Primavera buon pareggio 1-1 per i lariani

Sfiora il colpo grosso la squadra del Como Primavera che ieri al Lambrone di Erba nel recupero del 1° turno di ritorno del girone A del campionato nazionale è riuscito a fermare il Brescia seconda forza del torneo sull'1-1. Un pareggio che però sta un po' stretto ai giovani azzurrini che dopo un primo tempo equilibrato sono passati in vantaggio con Citterio all'11' della ripresa. I bresciani però sono riusciti a impattare la gara al 31' del secondo tempo grazie a Bertazzoli. Un pareggio che comunque conferma il buon momento dei lariani che salgono a quota 9 punti in classifica e che torneranno in campo per il 3° turno di ritorno sabato prossimo quando renderanno visita al Cittadella con cui nel match d'andata avevano perso di misura per 2-3 in casa.

Il Recupero del 1° turno di ritorno del Girone A di campionato Primavera2

Mercoledì 9 febbraio ore 14.30 Como-Brescia 1-1

Marcatori: Citterio (C) 11' st, Bertazzoli (B) 31'st

Classifica del Girone 1 campionato Primavera2

Parma 33; Brescia 28; Monza, Cremonese 27; Udinese 24; Virtus Entella 20; Venezia 18; Vicenza 16; Pordenone, Cittadella, Alessandria 12; Como 9; Reggiana 4.

Il cartellone del 3° turno di ritorno del Girone A di campionato Primavera2

Sabato 12 febbraio ore 14.30 Cittadella-Como, Alessandria-Cremonese, Monza -Udinese, Parma-Pordenone, Venezia -Brescia-Virtus Entella-Reggiana. Riposa Vicenza.