Como Women il Chievo ha regalato un uovo di Pasqua amaro alla Primavera lariana

Calcio giovanile rosa risultati

Si è giocato il 18° turno stagionale del campionato giovanile donne.

Como Women si è giocato il 18° turno stagionale del campionato giovanile donne.

Como Women le giovani azzurre sono state sconfitte in Veneto nel turno pre pasquale per 3-1

Turno pre pasquale poco dolce per la squadra Primavera della Como Women. Sabato 16 aprile infatti le lariane sono tornate in campo per il 18° turno stagionale ma si sono dovute arrendere allo stadio Comunale di San Zeno di Mozzecane battute dal Chievo Verona per 3-1. Inutile la rete della bandiera di Spanò per le biancoazzurre che sono state infatti sconfitte dalle locali a segno con Mele, Rovere e Mombelli. La Como Women resta così a quota 17 e tornerà in campo domenica 24 aprile in casa dove ospiterà il derby con il Brescia che all'andata ad inizio dicembre si era imposta per 3-0.

Il cartellone del 18° turno stagionale girone A

Sabato 16 aprile ore 15 Chievo-Como Women 3-1, Brescia-Milan 0-10, Cittadella-Sampdoria 3-1, Inter-Pro Sesto 4-0, Juventus-Sassari 11-0, Tavagnacco-Verona 1.4.

Classifica attuale del girone A Primavera femminile

Juventus 46; Milan 45; Inter 42; Verona 35; Cittadella 30; Sampdoria 21; Chievo 20; Brescia, Pro Sesto 18; Como, 17; Tavagnacco 7; Sassari Torres 4.

Il cartellone del 19° turno stagionale girone A

Domenica 24 aprile Como-Brescia, Chievo-Cittadella, Milan-Tavagnacco, Verona-Pro Sesto, Sampdoria-Juventus, Sassari-Inter.