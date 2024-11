Con un ultimo quarto da urlo, Cantù sbanca Forlì

L’Acqua San Bernardo Cantù esce dalla Unieuro Arena di Forlì con due punti molto pesanti. I biancoblù, con un finale poderoso, si impongono 71-76.

Tanti errori in avvio, con soltanto Possamai e Moraschini capaci di trovare il canestro. Tavernelli sblocca Forlì, ma De Nicolao tiene avanti Cantù. La partita si accende e le due squadre iniziano a rispondersi colpo su colpo. L’Acqua San Bernardo chiude in vantaggio il primo quarto 16-20.

Burns e Valentini provano ad allungare, ma Forlì risponde con Harper e Pollone. Basile segna due triple, ma i padroni di casa non mollano e rispondono a ogni break dei canturini. Del Chiaro firma il primo vantaggio di Forlì, ma Moraschini risponde subito con una tripla. Nel finale i padroni di casa tornano di nuovo avanti e vanno all’intervallo sul 37-35.

I primi minuti della ripresa sono all’insegna dell’equilibrio più assoluto, con sorpassi e controsorpassi a ogni azione. Forlì prova la prima fuga della sua partita e ritocca il massimo vantaggio della partita a +8. Brienza ferma il gioco e Basile sblocca l’Acqua San Bernardo con una tripla, ma Gaspardo sigla il 62-56 di fine terzo quarto.

Basile prova a riavvicinare Cantù, che è costretta a rinunciare a Valentini per un colpo al volto. Baldi Rossi riporta il divario a un solo possesso, ma Harper segna

una tripla pesantissima. Basile risponde con la stessa moneta. Moraschini impatta la partita con una tripla a tre minuti e mezzo dalla sirena. Baldi Rossi segna la tripla del sorpasso. Moraschini segna un’altra tripla e Cantù a poco più di un minuto dalla fine comanda di sei lunghezze. Perkovic segna da tre punti.

Baldi Rossi è glaciale quanto basta e l’Acqua San Bernardo vince

"È stata davvero una gara molto complicata, complimenti a Forlì che ha giocato una partita molto fisica e di qualità - ha detto coach Nicola Brienza - Noi siamo stati poco lucidi, soprattutto nel secondo quarto, dopo un primo quarto giocato invece bene, pur sbagliando alcuni appoggi da sotto che avrebbero potuto darci più margine. Nel secondo quarto, invece, siamo stati piuttosto scadenti in attacco, perché non avevamo compreso che tipo di partita avremmo dovuto giocare, forzando troppo e concedendo loro troppi contropiedi. Nel secondo tempo abbiamo migliorato la nostra idea di gioco, ma loro sono stati bravi a punirci in alcune occasioni, e abbiamo perso qualche possesso di troppo in transizione. Nell'ultimo quarto abbiamo giocato con un quintetto più piccolo per aprire il campo, e abbiamo preso ritmo. Una grande partita per noi su un campo difficilissimo, e sono quindi estremamente contento di questa vittoria".